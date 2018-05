Fußball Abschiedsspiel für beide Trainer

Remchingen / Claus Pfitzer

Bei der Veröffentlichung des Oberliga-Terminplans 2017/2018 hatte die Partie zwischen dem FC Nöttingen und dem FSV 08 Bissingen am letzten Spieltag aufgrund der Vorsaison und der personellen Ausstattung beider Klubs das Potenzial für ein „Finale“ um einen der beiden ersten Tabellenplätze. Weil den Regionalliga-Absteiger Nöttingen das Verletzungspech und eine Auswärtsschwäche vor allem auf Kunstrasenplätzen heimgesucht hat und der Vizemeister Bissingen nicht konstant genug aufgetreten ist, blieb eine Pflichtübung übrig. Die fand auf dem Kunstrasenplatz oberhalb des Panorama-Stadions statt, weil dort das Rasenspielfeld abgetragen wurde und durch ein neues ersetzt werden soll. Für beide Trainer war es die Abschiedsvorstellung mit ihren Teams. Andreas Lechner bleibt der Oberliga erhalten, der bisherige 08-Coach wechselt zur TSG Backnang. Nöttingens Dubravko Kolinger dagegen macht wohl eine Pause. Immerhin verbesserte sich sein Team durch den verdienten 4:2-Erfolg über die Nullachter und weil der FV Ravensburg beim Karlsruher SC II verlor noch um einen Rang auf Platz fünf. Damit schlossen die Nöttinger die Runde mit einigen Punkten Abstand direkt hinter den Bissingern ab.

Vorbereitung beginnt am 2. Juli

Die haben nun ohne Zusatzschichten in der Aufstiegsrunde wie im vergangenen Jahr Pause bis zum 2. Juli. Kurz nach dem Trainingsstart unter Alfonso Garcia warten gleich zwei Testspiele am Bruchwald gegen hochkarätige Gegner. Am 4. Juli kommt der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach, am 7. Juli gastiert die TSG 1899 Hoffenheim II aus der Regionalliga in Bissingen.

„Wir haben Fußball gespielt, ohne die Zweikämpfe anzunehmen. Mit Hacke, Spitze eins, zwei, drei funktioniert das nicht. Nöttingen hat verdient gewonnen. Den Spannungsabfall hat man schon die Woche über im Training gemerkt“, fasste 08-Trainer Lechner die Partie vor immerhin 420 Zuschauern zusammen. Zufrieden war sein Kollege Kolinger. „Auch bei uns hat man die Woche über gemerkt, dass es um nichts mehr geht. Wir wollten bei diesem Wetter kein Pressing spielen und haben das gut umgesetzt. Wir hätten schon bei Halbzeit deutlicher als 3:1 führen können“, meinte der scheidende FC-Coach.

Seine Mannschaft ging mit dem ersten Schuss aufs Bissinger Tor in Führung. Nach einem Diagonalpass von Colin Bitzer verarbeitete Steffen Bilger den Ball am linken Strafraumeck der Gäste technisch perfekt mit rechts und schloss mit links gekonnt ab. Der Ball landete unhaltbar im langen Toreck. Fünf Minuten später glichen die Bissinger aus. Peter Wiens traf in seinem zumindest vorerst letzten Oberliga-Spiel aus 16 Metern flach ins FC-Tor. Da hatten die Gäste fein kombiniert und Wiens entschlossen abgezogen. Ansonsten spielten sie vor dem und im gegnerischen Strafraum häufig zu umständlich und ungenau. Die Nöttinger warteten auf verlorene Bälle der Nullachter und kamen dosiert, dann aber mit Tempo und ihrer Ballsicherheit nach vorne. Kaum 100 Sekunden nach dem Ausgleich lag der FCN erneut in Führung. Nach einer Flanke von Bitzer stand Leutrim Neziraj frei im Bissinger Strafraum und köpfte unbedrängt ein (19.). Ein Klasse-Tor gelang Leon Braun zum 3:1 (36.). Nach einer glänzenden Kombination seiner Mitspieler traf er aus 16 Metern in den Torwinkel.

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein nettes Spielchen mit Vorteilen für die Gastgeber, die eine Spur mehr investierten und sich häufiger in der Bissinger Hälfte aufhielten. Beim 4:1 in der 75. Minute betätigte sich der hochtalentierte Braun, der nach Freiberg wechselt, als Abstauber. Auch er stand völlig frei vor dem 08-Tor, als eine Flanke von Julian Kern in den Strafraum gesegelt kam. Für den 4:2-Endstand sorgte Riccardo Gorgolione, der per Elfmeter nach einem Foul von Nöttingens Torwart Andreas Dups an Marius Kunde seinen 16. Saisontreffer erzielte. Den hatte er schon in der 60. Minute auf dem Fuß, doch da schoss er aus zehn Metern Entfernung übers Tor.