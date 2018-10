Fußball „Mit positiven Gedanken“ zum Tabellenführer

Löchgau / Jan Fedra

Knapp zwei Stunden dauert die Anfahrt von Löchgau an den östlichen Rand Baden-Württembergs. Am Samstag nimmt der FVL die weite Reise in den Ostalbkreis auf sich – es steht schließlich die Verbandsliga-Partie beim Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen auf dem Programm. Anpfiff in der nördlich von Neresheim gelegenen Felsenstraße ist um 15 Uhr.

Gute Bilanz gegen Topteams

„Mit positiven Gedanken“, so drückt es der Löchgauer Coach Thomas Herbst aus, möchte der Aufsteiger das Spiel bei den Sportfreunden angehen. Dazu haben die Roten auch allen Grund, sammelten Kapitän Simon Herbst und Co. doch vier Punkte in den vergangenen beiden Auswärtspartien. Bei Calcio-Leinfelden Echterdingen, die den Dorfmerkingern am neunten Spieltag ein 1:1 abrangen, spielte auch der FVL Unentschieden. Im Lokalderby beim VfB Neckarrems verließen Herbsts Schützlinge den Platz am Hummelberg gar als verdienter Sieger. Nun kommt es also zum Duell mit dem letztjährigen Tabellendritten – in der aktuellen Runde sind die Sportfreunde das einzige noch ungeschlagene Team. „Dorfmerkingen ist souverän und verdient Tabellenführer. Unser Ziel ist es dennoch, von dieser weiten Reise mit einer guten Leistung etwas Zählbares mitzubringen“, sagt Herbst.

Gegen das offensiv wie defensiv beste Team der Liga hofft der Coach auf ein Ende der Löchgauer Pechsträhne vor dem gegnerischen Tor: „Wir wollen das Spielglück auf unsere Seite ziehen und am besten den Führungstreffer erzielen.“ Dieses Szenario käme dem Aufsteiger sicher gelegen, könnten sich die Roten doch dann in ihr erfolgreiches System des Mittelfeld-Pressings zurückziehen. Die mangelhafte Chancenverwertung aus den vergangenen Spielen beschäftigt Herbst, dennoch sagt er: „Der größte Fehler wäre es, das in den Mittelpunkt zu stellen und die Spieler zusätzlich unter Druck zu setzen.“ Vielmehr sei die Phase der Ladehemmung eine wichtige Erfahrung, von der die junge Mannschaft mittelfristig profitiere. „Ein 1:0 für uns wäre super, denn mit jedem Tor kommt dann das gewisse Maß an Selbstbewusstsein zurück. Irgendwann wird der Knoten platzen“, erklärt Herbst.

Selbstbewusstsein hat die SKV Rutesheim aktuell genug. Bereits am Freitagabend könnte das Team, das den Löchgauern zum Abschluss der Vorsaison in der Relegation unterlag und nur dank des Aufstiegs des TSV Ilshofen in der Liga blieb, die Tabellenführung übernehmen. Die Elf von Trainer Rolf Kramer spielt ab 19 Uhr zu Hause gegen den FC 07 Albstadt. 18 Punkte in neun Spielen sammelte die SKV bisher und ist als Tabellenzweiter eine der Überraschungen der Saison.

Nach drei Niederlagen in Serie gelang dem VfB Neckarrems vergangene Woche ein 2:1-Sieg in Nagold. Gegen den punktgleichen SSV Ehingen-Süd (beide 14 Zähler) will die Elf vom Hummelberg am Samstag (15 Uhr) ihre Position im vorderen Tabellenmittelfeld festigen.