Als Titelfavorit angetreten, müssen die Stuttgarter Kickers nun bis zum letzten Oberliga-Spieltag um den zweiten Rang und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bangen. SVK-Coach Tobias Flitsch (39) nahm sich am Dienstagmittag auf dem Weg zum Training noch Zeit für ein Telefon-Interview mit der BZ.

Wie macht sich die Anspannung vor dem Showdown um Platz zwei gegen 08 Bissingen im Team und im Umfeld bemerkbar?

Tobias Flitsch: Die Anspannung bei den Stuttgarter Kickers ist schon vom ersten Spieltag an hoch. Hier herrscht immer extrem viel Druck. Das ist unser Alltag. Darum ist der Unterschied jetzt gar nicht so groß. Wir können uns grundsätzlich glücklich schätzen, dass es überhaupt die Option gibt, über Platz zwei aufzusteigen. Insofern sind wir eher froh über die Situation.

Sieben Punkte aus den letzten sieben Spielen – wieso ist den Kickers im Endspurt der Sprit ausgegangen?

Da kommen immer einige Dinge zusammen. Entscheidend war, dass wir auf einer Position – der Innenverteidigung – die ganzen Verletzungen hatten. Den Ausfall der Kapitäne Patrick Auracher und Tobias Feisthammel sowie von Pedro Astray hat man schon gemerkt. Es waren immer knappe Spiele, die wir letztlich nicht für uns entscheiden konnten.

Das Team und auch Sie selbst stehen bei den Fans in der Kritik. Prallt das an Ihnen ab?

Bei meinem Dienstantritt war mir klar, dass die Meisterschaft das Ziel ist. Dass da Druck und Kritik aufkommen, wenn es mal nicht so läuft, ist ganz normal. So etwas prallt nie komplett an einem ab. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, unser Ziel zu erreichen, und bin sehr zuversichtlich.

Hätten Sie es sich in der Oberliga leichter vorgestellt?

Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Ich war überrascht, dass wir Herbstmeister geworden sind. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir hatten ja eine komplett neue Mannschaft, das Team musste sich erst einmal finden. Es ist auch nicht so, dass wir so viel mehr Etat haben als die anderen Spitzenvereine. Außerdem haben auch wir einige Spieler, die noch nicht höherklassig gespielt haben und noch nicht über große Erfahrung verfügen.

Der SVK trainiert als einziger Oberliga-Verein unter Profibedingungen. Warum sind die Kickers Ihrer Favoritenrolle trotzdem in dieser Saison nicht gerecht geworden?

Bahlingen hat es in der Endphase besser gemacht als wir. Und zu den Profibedingungen: Das ist immer leicht zu schreiben. Aber wir haben zum Beispiel auch sieben, acht Spieler, die studieren, und zwei, die eine Ausbildung machen. Dann haben wir einen Spieler im Kader, der als Steuerberater arbeitet und nur dreimal in der Woche trainiert. Unter dem Strich ist der Unterschied zu den anderen Mannschaften also gar nicht so groß. In der Regel wird in der Oberliga viermal trainiert, wir sind bei fünfmal.

Wie schätzen Sie den Gegner FSV 08 Bissingen ein?

Die Bissinger spielen schon lange zusammen, was man gerade in engen Duellen dann auch immer merkt. Die Mannschaft ist sehr spielstark und hat eine gute Offensivqualität. Bissingen steht nicht umsonst auf Platz drei und kann noch die Relegation zur Regionalliga erreichen.

Welche Mannschaft steht am Donnerstag mehr unter Druck?

Was die einzelnen Spieler angeht, die Kickers – weil viele Spieler im persönlichen Bereich mehr zu verlieren haben. Das gilt gerade für jene, die noch kein zweites Standbein haben. Was die Ausgangssituation anbelangt, sehe ich den Druck ausgeglichen verteilt. Beide Teams wollen unbedingt in die Relegation.

Gegen die Topteams der Liga haben sich die Blauen oft schwergetan. Steckt das in den Köpfen?

Das sehe ich nicht so. Wir haben in Freiberg gewonnen, wir haben in Nöttingen und Reutlingen einen Punkt geholt. Natürlich wollen wir immer gewinnen, aber es stellt sich schon die Frage: Sind wir und unser Kader so viel besser, dass wir die Pflicht haben, diese Spiele alle zu gewinnen? Die Niederlagen in Bahlingen und daheim gegen Freiberg waren die einzigen Spiele, in denen wir nicht auf Augenhöhe waren. Der aktuelle Tabellenplatz von uns und von Bissingen spiegelt die Saison gut wider – auch wenn für beide Teams vielleicht der eine oder andere Punkt mehr möglich gewesen wäre.

Ist es ein Vorteil für die Kickers, dass die Nullachter ihren Heimvorteil aufgeben (müssen) und in die Aspacher Mechatronik-Arena ausweichen?

Das ist auf jeden Fall ein Nachteil für die Bissinger und sehr ärgerlich für sie. Zumal der FSV 08 daheim auch eine ordentliche Erfolgsquote hat.