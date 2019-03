Am Bruchwald geht es am Samstag (15 Uhr) wieder rund: Mit dem FSV 08 Bissingen und dem SGV Freiberg treffen die Aushängeschilder des Fußballbezirks Enz/Murr in der Oberliga aufeinander. Zuletzt haben beide Mannschaften im Aufstiegskampf gegen Backnang (2:4) und Reutlingen (0:1) gepatzt. Die BZ hat mit den Torhütern Sven Burkhardt (Bissingen) und Thomas Bromma (Freiberg) vor dem Derby ein Doppel-Interview geführt.

Wie war unter der Woche die Stimmung in der Mannschaft nach der verpatzten Derby-Generalprobe?

Sven Burkhardt: Die Stimmung im Training war wie immer. Wir haben am Montag über das schlechte Spiel in Backnang gesprochen. Das war ein Ausrutscher, der jetzt abgehakt ist. Wir blicken nach vorne. Der Fokus richtet sich allein auf das Derby gegen Freiberg.

Thomas Bromma: Natürlich war die Stimmung etwas bedrückt. Wir waren seit 15 Spielen ungeschlagen, es war die erste Niederlage seit September. Wir haben uns gesagt, dass es klar war, dass irgendwann eine Niederlage kommen würde. Wir haben das Spiel mit dem Trainer schnell analysiert und sind dann guter Dinge in die Woche gegangen, um uns auf das Derby vorzubereiten. Dann war die Stimmung auch schnell wieder zukunftsorientiert.

Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihr Team am Samstag gewinnt?

Burkhardt: Wir haben eine super Qualität in der Mannschaft und sind zu großen Leistungen fähig. Jeder will, alle ziehen an einem Strang. Außerdem haben wir mega gute Trainingseinheiten hinter uns. Freiberg steht nach zwei Unentschieden und einer Niederlage mehr unter Druck. Darum sehe ich uns im Vorteil.

Bromma: Wir haben noch etwas gutzumachen. Wir haben das Hinspiel verloren und in der Vorsaison auch das Duell in Bissingen. Wir sind alle heiß auf das Spiel, wissen aber, dass es schwer wird. Der FSV 08 ist ein direkter Konkurrent von uns. Man wird sehen, wie beide Mannschaften ins Spiel kommen. Bei uns denkt jeder im Team daran, dass wir auf jeden Fall gewinnen wollen.

Wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Burkhardt: Zwischen gut und durchwachsen. Wir haben zu viele Unentschieden auf dem Konto und uns in diesen Spielen oft nicht belohnt, obwohl mehr möglich gewesen wäre. Natürlich hatten wir Schwankungen in unseren Leistungen, aber wir haben meist gut gespielt, den Gegner dominiert und immer Gas gegeben. Das einzige Manko war die Chancenverwertung.

Bromma: Wie bereits erwähnt: Wir waren 15 Spiele ungeschlagen. Das ist eine beachtliche Serie. Wir sind auf Platz eins in die Winterpause gegangen. Wir hatten jetzt ein paar Punktverluste. Gegen Villingen tat es weh, noch das 2:2 zu bekommen, aber das gehört im Fußball dazu. Natürlich hätten wir uns zwei Siege gewünscht. Wir müssen das aber jetzt so hinnehmen und nach vorne blicken.

Welchen Spieler des Gegners hätten Sie gern in Ihrer Mannschaft?

Burkhardt: Ich habe bisher mit keinem der Freiberger zusammengespielt. Entscheidend ist, ob ein Spieler charakterlich reinpasst. Ein Marcel Sökler wäre sportlich aber sicherlich eine Bereicherung. Er schießt viele Tore und macht aus wenig viel.

Bromma: Marius Kunde war ja mal bei uns. Eigentlich niemand, denn ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben sehr gute Spieler in den eigenen Reihen, von daher könnte ich eigentlich niemand gebrauchen.

In der oberen Tabellenhälfte geht es extrem eng zu. Was wird im Aufstiegskampf den Ausschlag geben?

Burkhardt: Die Mannschaft, die bis zum Saisonende konstant ihre Punkte sammelt, wird am Ende das Rennen machen. Wenn wir so spielen wie am vergangenen Samstag in Backnang, werden wir nicht zu diesem Kreis gehören. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Spielen anders auftreten werden – und dann schauen wir mal, was passiert.

Bromma: Dass man konstant gut weiterspielt und dass man nicht einbricht. Das glaube ich aber bei uns nicht, denn wir haben auch erfahrene Spieler im Team. Ich freue mich auf die kommenden Spiele, weil das ein positiver Druck für uns ist. Wir wollen oben mitspielen und in dieser Saison aufsteigen. In dieser Liga wird es uns keiner leicht machen. Wichtig wird sein, immer alles zu geben und den Kampf anzunehmen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir eine gute Platzierung schaffen werden.

Was bedeutet Ihnen das Prestigeduell zwischen Bissingen und Freiberg?

Burkhardt: Solche Derbys haben immer das gewisse Etwas. Es geht gegen den Klub aus dem Nachbarort. Beide Vereine wollen in der Tabelle weit oben landen – und beide wollen auch immer vor dem Lokalrivalen stehen. Viele Spieler haben schon beim Gegner gespielt. Es macht Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Da herrscht eine ganz andere Atmosphäre als zum Beispiel bei Partien, bei denen die Ränge nur spärlich gefüllt sind.

Bromma: Natürlich ist ein Lokalderby etwas Besonderes. Wie ich mitbekommen habe, sind auch einige Spieler von Freiberg nach Bissingen gewechselt. Die sind natürlich noch etwas heißer auf dieses Spiel, weil sie es ihrem Ex-Verein zeigen wollen. Wir tun gut daran, auf uns zu schauen. Das haben wir schon die ganze Zeit über gemacht.

Was halten Sie von Ihrem Torwart- Kollegen auf der Gegenseite?

Burkhardt: Ganz ehrlich: Ich habe Thomas Bromma und seine Karriere nicht wirklich verfolgt. Ich schaue immer nach mir und auf unsere Mannschaft. Was die anderen machen, ist mir egal. Ich habe aber gehört und gelesen, dass er ein Guter ist. Aber aus eigener Anschauung kann ich das nicht beurteilen.

Bromma: Ich kenne Sven Burkhardt nicht persönlich. Ich weiß nur, dass er schon sehr lange für Bissingen spielt und sehr gute Leistungen zeigt. Er ist in einem guten Torwart-Alter. Er ist ja schon etwas älter, aber bei Torhütern gilt: je älter, desto besser und erfahrener. Im Hinspiel hat er zwei sehr gute Bälle gehalten. Bissingen kann froh sein, einen so guten Torhüter zwischen den Pfosten zu haben.

Wie lautet Ihr Tipp für Samstag?

Burkhardt: Es wird eng zugehen. Ich tippe auf ein 1:0 oder 2:1. Wir werden das Spiel auf jeden Fall rocken.

Bromma: Ich tippe auf ein 1:0 für uns.

Zur Person: Thomas Bromma Der Torhüter des SGV Freiberg ist in Heilbronn geboren. In der Jugend spielte der 26-Jährige für den FC Heilbronn, den Karlsruher SC und den SSV Ulm 1846. 2011 wechselte der 1,94 Meter große Bromma zum SV Darmstadt 98, ein Jahr später zum Hessenligisten SV Wehen Wiesbaden II, 2014 schloss er sich dem in der Regionalliga spielenden FC Nöttingen an. Im Januar 2015 kam er erstmals zum SGV. In der Spielzeit 2015/2016 war er beim damaligen Oberligisten SV Sandhausen II. Im August 2016 kehrte er nach Freiberg zurück. Sein Vertrag dort läuft am Saisonende aus. Bromma bestritt 39 Oberliga- und 19 Verbandsliga-Duelle, stand einmal in der Regionalliga im Tor und absolvierte acht Partien in der A-Junioren-Bundesliga. 2016/17 stieg er mit Freiberg in die Oberliga auf. Der ledige Industriekaufmann arbeitet in einem Unternehmen in der Personalabteilung. cp