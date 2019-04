Einen ungefährdeten 9:3-Sieg feierte der NK Croatia Bietigheim im Viertelfinale des Bezirkspokals gegen den TV Aldingen. Von Anfang an waren die Bietigheimer am Gründonnerstag das spielbestimmende Team. Zvonimir Zivic (7.) und Gino Russo (9.) brachten Croatia früh in Führung. Von David Geggs Anschlusstreffer (15.) zeigten sich die Gastgeber unbeeindruckt und erhöhten noch vor der Pause auf 4:1 durch Zivic (27.) und Domagoj Cosic (39.).

Auch nach dem Seitenwechsel drückte der Bezirksliga-Zweite dem Spiel seinen Stempel auf und nutzte seine Chancen konsequent. Binnen vier Minuten bauten Zivic (51.), Russo (54.) und Kresimir Trepsic (55.) das Ergebnis auf 7:1 aus. Besonders über die Außen waren die Gastgeber dabei immer wieder erfolgreich. Die Aldinger steckten trotz des klaren Rückstands nicht auf, wofür ihnen Croatia-Trainer George Carter seinen Respekt zollte. Durch Laurin Stütz (63.) und Jan Hegener (67.) kamen die Gäste noch zu zwei weiteren Treffern. Zudem musste Bietigheims Schlussmann Leon Dobler zweimal parieren, als Aldinger Angreifer frei auf das Croatia-Tor zuliefen. „In der Abwehr waren wir etwas zu lässig, aber das fällt weniger ins Gewicht, da wir endlich die Tore erzielt haben, die wir zuletzt nicht reingemacht haben“, sagte Carter. Trepsic kam in der 65. Minute zu seinem zweiten Treffer. Den Schlusspunkt des Abends machte der eingewechselte Sportliche Leiter Alen Lehecka, der bei seinem zweiten Ballkontakt den Aldinger Torwart überwand und zum 9:3 einschob. „Für Croatia ist es das erste Mal, dass wir das Pokalhalbfinale erreichen. Das ist wirklich überragend“, freute sich Carter.

Zweimal Elfmeterschießen

Der Bezirksligist Spvgg 07 Ludwigsburg ist im Elfmeterschießen an A-Ligist TSV Münchingen gescheitert. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit hatte der unterklassige Verein beim Showdown mit 8:7 das glücklichere Ende auf seiner Seite. Auch der SV Leonberg/Eltingen setzte sich erst im Elfmeterschießen gegen die SKV Rutesheim II durch. Nach 90 Minuten hatte es ebenfalls 1:1 gestanden, das Elfmeterroulette gewannen die Gastgeber mit 5:4.

Bereits am Mittwoch hatte sich der Bezirksliga-Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim mit 5:0 beim Klassenrivalen TSV Schwieberdingen durchgesetzt. Timo Stahl (14.), Berkan Yükükoglu (19.) und Dominic Janzer (41.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Janzer zunächst auf 4:0 (50.), ehe Gianluca Calaciura den 5:0-Endstand herstellte (56.). Somit stehen mit Croatia Bietigheim, Kornwestheim, Leonberg/Eltingen und Münchingen die vier Halbfinalisten fest.