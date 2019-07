Die Oberliga- Fußballer des FSV 08 Bissingen haben die Generalprobe für das erste Pflichtspiel verpatzt. Die Bruchwald-Elf unterlag am Samstag der TSG Backnang mit 0:2. Es war die zweite Niederlage im siebten Vorbereitungsduell. Kurz nach dem Trainingsauftakt hatten die Nullachter bereits gegen die SKV Rutesheim, ebenfalls aus der Verbandsliga, mit 1:4 verloren. Am Mittwoch (19 Uhr) treten die Bissinger beim Landesliga-Aufsteiger SV Leingarten zur ersten WFV-Pokal-Runde an, ehe am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Sandhausen II die Oberliga-Saisonpremiere ansteht.

Der FV Löchgau gewann das Duell zweier Landesligisten beim SC Stammheim aus der Staffel 2 deutlich mit 4:1. Marco Knittel besorgte mit seinem Tor in der 29. Minute die 1:0-Pausenführung. Außerdem schoss der Stürmer noch einen Handelfmeter über die Latte (35.). Kurz nach Wiederanpfiff gelang Matthias Kassaye nach einer nicht sauber geklärten Ecke das 1:1 (47.). Terry Asare (65.), Mario Andric (87.) und Kubilay Baki (90.+1) schossen den vierten Löchgauer Sieg im fünften Vorbereitungsspiel heraus. „Es war von uns vom Start weg ein gutes Spiel. Wir waren deutlich überlegen und haben nur wenig zugelassen“, lobte Thomas Herbst seine Mannschaft. Dem FVL-Coach standen in Stammheim nur 15 Spieler zur Verfügung, darunter drei A-Junioren aus dem Jahrgang 2001, die als Einwechselspieler zum Einsatz kamen. Am Sonntag (15.30 Uhr) wird es für die Löchgauer zum ersten Mal ernst. Dann sind sie im WFV-Pokal beim Klassenrivalen TSV Schwaikheim zu Gast.

Kraut trifft bei Comeback

Der SV Germania Bietigheim kehrte mit einem 5:2-Sieg beim TSV Fischen (Kreisliga Allgäu Süd) aus dem dreitägigen Trainingslager im Oberallgäu zurück. Zur Pause führten die Germanen nach Toren von Edison Quenaj (20.) und Dominik Wolter (30.) per Foulelfmeter bereits mit 2:0. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Wolter auf 3:0 (47.), ehe Rückkehrer Patrick Kraut seinen großen Auftritt hatte: Der spielfreudige Stürmer bugsierte eine Flanke von Pascal Schöbinger per Flugkopfball zum 4:0 ins Netz (58.). Das 1:4 in der 63. Minute beantwortete Daniele Cardinale nach einer gelungenen Kombination mit dem 5:1 (68.). Ein misslungener Rückpass ermöglichte Fischen noch das 2:5 (73.).

„Defensiv war die Fehlerquote heute nicht so glorreich“, sagte SVG-Coach Matthias Schmid, der sich aber sonst mit dem Trainingslager zufrieden zeigte: „Das war zwar bedingt durch Urlaub und Job von einer geringen Spielerzahl geprägt, aber wir haben gut gearbeitet, vor allem auch taktisch.“ Am Samstag (15.30 Uhr) absolvieren die Bietigheimer ihr Erstrundenspiel im WFV-Pokal beim Unterländer Bezirksligisten und Pokalsieger SG Stetten/Kleingartach.

Der Oberligist SGV Freiberg kam am Sonntag, zwei Tage nach der Pokal-Blamage beim Landesliga-Klub VfB Bösingen (2:3), zu einem 3:1-Erfolg bei der SV Böblingen (Verbandsliga). Für die Wasen-Elf trafen Mert Tasdelen (22.), Simon Klostermann (53.) und Besnik Koci (82.) aus der U19. Das Böblinger Anschlusstor zum 1:2 hatte Emanoel Bushaj erzielt (54.).