Fußball 08 will nachlegen und dranbleiben

Bietigheim-Bissingen/Freiberg / Claus Pfitzer

In der Oberliga haben es der FSV 08 Bissingen und der SGV Freiberg am Samstag ab 15 Uhr mit Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen zu tun. Die Nullachter empfangen auf dem Kunstrasenplatz den SV Linx, die Freiberger sind beim SV Spielberg zu Gast.

„Wir müssen dran bleiben und wollen am Samstag mit aller Macht gewinnen“, kündigt Trainer Alfonso Garcia vom FSV 08 Bissingen vor der Partie gegen den SV Linx an. Mit einem Sieg würden die Nullachter in der Tabelle am 1. Göppinger SV vorbeiziehen, dessen Partie gegen die Stuttgarter Kickers auf den Ostermontag verlegt wurde. Gefreut hat sich Garcia, dass seine Mannschaft die Systemumstellung auf 3-5-2 beim 3:0-Sieg in Ilshofen bestens umgesetzt hat. „Das kleine, enge Spielfeld kam uns vor allem bei der Rückwärtsbewegung entgegen“, so der 08-Coach, der keinen Anlass hat, in seiner siegreichen Mannschaft Umstellungen vorzunehmen.

Kunde fehlt weiter

Wieder dabei nach seiner Sperre ist Maurizio Macorig, weiter fehlen werden Marius Kunde und Patrick Milchraum. Während Garcia bei seinem Kapitän Kunde eine etwas längere Ausfallzeit befürchtet, steht Milchraum nach vierwöchiger Pause wieder im Mannschaftstraining. „Wir haben uns unheimlich schwer getan, lagen 0:1 zurück“, erinnert sich Garcia ans Hinspiel in dem kleinen Ort Linx nahe der französischen Grenze. Nach 90 Minuten hatten die Bissinger noch mit 4:1 gewonnen.

Der Aufsteiger aus Südbaden steht mit 23 Punkten auf Platz 14, hat auswärts zweimal gewonnen und acht Partien verloren. Das heimstarke Team von Trainer Sascha Reiß startete mit einem 3:1-Sieg gegen den SSV Reulingen in die Rest-Rückrunde. Die Reutlinger hatten bei schwierigsten Platzverhältnissen eine Vielzahl an Chancen, waren klar überlegen und führten mit 1:0. Die kampfstarken Linxer glichen aus und kamen durch zwei späte Tore zum 3:1-Erfolg.

In Bissingen wird sich der SVL wahrscheinlich zunächst in der Defensive einrichten und mit langen Bällen agieren. In Piakai Henkel und Adrian Vollmer hat Coach Reiß gefährliche Angreifer, vor denen Garcia eindringlich warnt. Als einer der besten Oberliga-Torhüter gilt Joshua Huelsmann.

Dem SGV Freiberg winkt mit einem Sieg beim SV Spielberg der Sprung zurück an die Tabellenspitze, die durch den späten Ausgleich des FC 08 Villingen zum 2:2 in Freiberg am vergangenen Samstag verloren ging. „Mit dem Punkt bin ich nicht gänzlich unzufrieden. Villingen wird noch eine gute Rolle spielen, gegen diese sehr, sehr gute Mannschaft muss man erst einmal einen Punkt holen. Aber es war natürlich ärgerlich, weil wir mit 2:0 geführt haben“, meint SGV-Trainer Ramon Gehrmann. Möglicherweise muss Gehrmann in Spielberg zwei Akteure aus der Startformation gegen Villingen ersetzen. Maximilian Rohr hat am Samstag bei einem Sturz hinter der Torauslinie einen Kahnbeinbruch erlitten. Der spiel- und kopfballstarke Abwehrmann kann vielleicht mit einer Schiene auflaufen. Angeschlagen ist zudem Offensivspieler Spetim Muzliukaj. Im Hinspiel in Freiberg haben die Spielberger beim 1:1 durch den späten Ausgleich durch Matthias Fixel in der 88. Minute einen von bislang nur sieben Punkten geholt. „Der SV Spielberg hat einen Topkader. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Mannschaften so weit unten drin steht“, wundert sich der Freiberger Coach Gehrmann, der zwei Spieler aus seiner Zeit im Nachwuchsbereich des Karlsruher SC und andere aus zurückliegenden Partien in der Oberliga kennt.

Start ist misslungen

Der Start nach der Winterpause misslang den Spielbergern gründlich. Sie wurden nach 20 guten Minuten von der TSG Backnang mit 5:0 abgefertigt. „Wir hatten vor der Saison einen größeren Umbruch. Sieben Spiele haben wir in der Vorrunde mit einem Tor Unterschied verloren, dann hatten wir auch zwei, drei verletzte Spieler. Wir hatten auch kein Spielglück. Bei der 0:1-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers treffen wir in der letzten Minute den Innenpfosten. So kam eins zum anderen“, begründet Sportvorstand Bernd Stadler die Misere. Stadler wird zum Saisonende nach dann zwölf Jahren in der sportlichen Verantwortung aufhören. „Egal wie die Runde ausgeht“, sagt er.

In der Winterpause hat Andreas Augenstein, der in der Vorsaison den FC Germania Friedrichstal zur Meisterschaft und in die Oberliga geführt hat, den glücklosen Trainer Tobias Werner abgelöst. Nur ein Sieg gegen den SGV Freiberg würde den Hoffnungsfunken auf den Klassenerhalt am glimmen halten. Mithelfen, die Überraschung zu schaffen, kann Edmond Kapllani, der in Backnang gefehlt hatte. Der frühere Torjäger des Karlsruher SC, der in Spielberg auch als mitspielender Co-Trainer fungiert, kehrte am Donnerstag von einem Trainerlehrgang in seiner Heimat Albanien zurück.