Fußball 08-Frauen kämpfen um Finaleinzug

Bietigheim-Bissingen / ae

Wer zieht ins Pokal-Finale des Fußballbezirks Enz/Murr ein? An diesem Mittwoch fällt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ab 19.30 Uhr die Entscheidung. Im Männerbereich haben nur zwei Bezirksliga-Klubs den Sprung unter die besten vier Teams geschafft – und diese treffen nun direkt aufeinander: Der TV Aldingen erwartet den TSV Schwieberdingen. Nimmt man die Tabelle zum Maßstab, tragen die Aldinger die Favoritenbürde, denn sie stehen nach 21 absolvierten Partien auf dem vierten Platz. Die vom ehemaligen Bissinger Oberliga-Spieler Jens Eng trainierten Schwieberdinger sind Elfter. Im zweiten Halbfinale messen sich der Außenseiter TSV Malmsheim (Kreisliga B 4) und der TSV Münchingen (Kreisliga A 2).

Bei den Frauen hat sich der FSV 08 Bissingen ins Halbfinale vorgespielt. Die Mannschaft von Trainer Uwe Fausel, die in der Regionenliga 2 aktuell Rang fünf belegt, tritt beim Klassenrivalen TSV Münchingen II an. Der Gegner liegt in der Tabelle seit dem vergangenen Sonntag einen Platz vor Bissingen auf Rang vier – weil der TSV das Ligaspiel gegen die Bruchwald-Elf daheim mit 2:1 für sich entschieden hat. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Derby zwischen dem SV Salamander Kornwestheim und dem FC Remseck-Pattonville.

Info Die am Sonntag wegen der schweren Verletzung eines Spielers abgebrochene Bezirksliga-Partie zwischen dem TSV Schwieberdingen und dem SV Germania Bietigheim wird nach Abstimmung mit dem zuständigen Sportgericht neu angesetzt. Ein Nachholtermin steht allerdings noch nicht fest.