Fußball 08 fängt sich in Überzahl ein kurioses Ausgleichstor

Oberachern / cp

Viel Pech widerfuhr dem FSV 08 Bissingen im Oberliga-Spiel beim SV Oberachern. Die Bissinger trafen mehrfach Pfosten und Latte des SVO-Gehäuses, dreimal rettete ein gegnerischer Spieler auf der Torlinie. Höchst kurios fingen sich die Nullachter in der 87. Minute in Überzahl den 2:2-Ausgleich. Der Bissinger Torhüter Sven Burkhardt führte 30 Meter vor dem eigenen Tor einen Freistoß aus, rutschte dabei etwas weg und schoss den Ball Nico Huber vor die Brust. Der Oberacherner Einwechselspieler lief mit dem abprallenden Ball noch ein paar Meter und lupfte ihn dann an Burkhardt vorbei ins verlassene Tor. In der Nachspielzeit handelte sich Duc Thanh Ngo auch noch eine Gelb-Rote Karte ein und fehlt damit am Samstag im Derby gegen seinen Ex-Verein SGV Freiberg. Die Freiberger haben den Vorsprung auf den FSV 08 auf vier Punkte ausgebaut. Fünf Zähler Rückstand weist Bissingen auf den Tabellenzweiten FC 08 Villingen auf, der beim Karlsruher SC II auch nur zu einem Unentschieden kam. Auf die Nullachter warten nun zwei hammerharte Spiele mit der Heimpartie gegen Freiberg und dem Gastspiel eine Woche später beim Tabellenführer und designierten Meister TSG Balingen.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Luigi Satriano in Oberachern lagen die Bissinger Spieler auf dem Rasen und waren enttäuscht über den vergebenen Sieg. „Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Das hat man gesehen“, berichtete 08-Vorstand Steffen Vahldiek von einem engagierten und einsatzfreudigen Auftritt der Mannschaft, die spielerisch klare Vorteile hatte und sich in der zweiten Halbzeit viele Chancen herausspielte.

Führung durch Gorgoglione

Die Gäste kamen gut ins Spiel, waren präsent und gefielen durch ihr starkes Zweikampfverhalten. Die Überlegenheit münzte Riccardo Gorgoglione in der 14. Minute in die Führung um. Peter Wiens passte den Ball nach einem gewonnen Zweikampf schnell auf den schnellen Stürmer, der aus acht Metern flach ins Oberacherner Tor traf. Schon zuvor hätte Kunde beinahe die Führung erzielt, aber da stand Gabriel Gallus auf der Torlinie und schlug den Ball ins Feld zurück.

Nach einem ihrer wenigen Angriffe kamen die Gastgeber in der 22. Minute zum Ausgleich.Fabian Herrmann leitete den Ball nach einem Einwurf von Anthony Decherf und einem gewonnen Kopfballduell weiter auf den Torschützen Cemal Durmus, der aus einem Meter Entfernung keine Probleme hatte, die Kugel über die Linie zu schieben. Der Rest der ersten Halbzeit spielte sich dann meist zwischen beiden Strafräumen ab.

In der zweiten Hälfte hängten sich die Gäste dann voll rein und kamen zu vielen Chancen. In der 46. Minute prallte ein Schuss von 08-Kapitän zuerst an den linken und von dort an den rechten Innenpfosten. Bei Schüssen von Marius Kunde und Pierre Williams sowie einem Kopfball von Ngo rettete jeweils ein Oberachener Spieler auf der Torlinie.

Nach einem schnellen Einwurf von Peter Wiens auf Götz wurde der Bissinger Techniker im Strafraum des SVO gefoult. Den Elfmeter verwandelte Gorgoglione zur erneuten Führung (68.). Auch danach hatten die Gäste viele Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, und später, um noch zu gewinnen. Nach einem Schuss von Götz prallte der Ball ebenfalls an den Innenpfosten, und als Götz in der Nachspielzeit das Lattenkreuz getroffen hatte, drosch Anil Sarak den Abpraller aus kurzer Distanz übers SVO-Tor.