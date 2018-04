Fußball 08 durch gute Spiele und Siege gestärkt

Bietigheim-Bissingen / Claus Pfitzer

Durch das 1:1 des FC 08 Villingen im Nachholspiel am Mittwoch gegen den FV Ravensburg sind die Chancen des FSV 08 Bissingen auf Platz zwei etwas gestiegen. Noch immer haben es die Nullachter nicht selbst auf dem Fuß, erneut als Vizemeister durchs Ziel zu gehen. Die jetzt punktgleichen Villinger sind auf Rang zwei vorbeigezogen. Am Mittwoch gleichen sie die Tabelle mit ihrem letzten Nachholspiel in Pforzheim aus. Der FSV 08 Bissingen ist an diesem Freitag um 19 Uhr zu Gast bei der Neckarsulmer Sport-Union.

In der zweiten Runde des württembergischen Pokalwettbewerbs gastierten die Nullachter in dieser Saison bereits im Stadion am Pichterich und setzten sich mit 5:3 nach Elfmeterschießen durch. Bis zum 21. März gehörte die Neckarsulmer Sport-Union zum damals noch größeren Kreis der potenziellen Anwärtern auf Platz zwei in der Oberliga. An jenem Tag verloren die Unterländer das Nachholspiel beim SGV Freiberg mit 2:3. Dabei hatten sie einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Nachdem sie drei Tage zuvor beim Karlsruher SC II mit 3:1 gewonnen hatten, sind die von Verletzungssorgen und personellen Ausfällen geplagten Neckarsulmer sieglos und haben in diesem Zeitraum dreimal verloren und auswärts zweimal 1:1 gespielt. Wobei der Punktgewinn am vergangenen Samstag in Ravensburg durch einen von Adrian Beck weit in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter. Auffällig ist, dass Neckarsulm seine letzten drei Heimpartien gegen den Bahlinger SC, den SSV Reutlingen und den FC Nöttingen allesamt mit 0:1 verloren hat.

Kapitän Busch wird Trainer

Da Trainer Thorsten Damm aus privaten Gründen seine Tätigkeit in Neckarsulm beenden und unter der Woche als Co-Trainer sowie in der sportlichen Leitung mithelfen wird, übernimmt dessen Job zur neuen Saison der aktuelle Kapitän Marcel Busch. Der ehemalige Zweitliga-Profi hat sich in Ravensburg verletzt und fällt wahrscheinlich für das Spiel gegen 08 aus.

„Das ist ein schwerer Gegner, der Pech hatte mit Verletzungen. Jetzt kommen aber nach und nach Spieler wieder zurück. Die Mannschaft hat eine hohe Qualität, ist gut in der Offensive. Sie ist stärker, als es ihr Punktestand aussagt“, weiß der Bissinger Trainer Andreas Lechner, welch schwere Aufgabe auf seine Mannschaft wartet, und warnt vor allem vor einem Neckarsulmer: „Beck weiß, wo das Tor steht. Er schießt auch gute Standards.“ Nach den beiden starken Auftritten in Backnang (4:0) und gegen den SV Sandhausen U 23 gehen die Nullachter mit Selbstvertrauen in die Partie