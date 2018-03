Fußball 08 Bissingen zeigt sich vor Ostern in Torlaune

Bissingen / Simon David

Den zweiten Sieg in Folge feierte Fußball-Oberligist FSV 08 Bissingen am Donnerstagabend zu Hause gegen den SV Spielberg. Nach dem 6:3-Auswärtserfolg beim FC Astoria Walldorf II fielen auch beim 5:2 (3:0) gegen Spielberg viele Treffer. Der Sieg der Bissinger war aber auch in dieser Höhe verdient. In der Tabelle verdrängte das Bruchwald-Team den SGV Freiberg vom zweiten Platz. Bereits am Montag (15 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim SSV Reutlingen an. „Der Tabellenstand interessiert uns nur wenig. Wir schauen auf uns und wollen die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen“, sagte 08-Trainer Andreas Lechner.

Lindner trifft in Anfangsphase

Seine Mannschaft agierte von Beginn an hochkonzentriert und arbeitete engagiert gegen den Ball. Scheiterte Marius Kunde in der dritten Minute noch an Spielbergs Torhüter Mathias Moritz, brachte Simon Lindner die Nullachter zwei Minuten später mit 1:0 in Führung. Einen sehenswerten Angriff über mehrere Stationen schloss der Bissinger Angreifer aus zehn Metern erfolgreich ab. In der elften Minute musste Moritz den Ball zum zweiten Mal aus dem Netz fischen. Diesmal stand Kunde bei einer Hereingabe von rechts goldrichtig und musste den Ball aus vier Metern nur noch am Gästekeeper vorbei zum 2:0 über die Linie kicken.

Auch in der Folgezeit waren die Gastgeber hellwach und ruhten sich keineswegs auf ihrer Führung aus. Zwar unterliefen ihnen gelegentlich Ballverluste im Mittelfeld, doch konnte der SV Spielberg daraus keinen Nutzen ziehen. Die kompakt stehende Bissinger Abwehr ließ keine zwingende Chance zu. So dauerte es bis zur 35. Minute, ehe Sven Burkhardt zum ersten Mal einen Angriff parieren musste. Der Schuss von Robin Müller stellte den Torhüter der Nullachter jedoch vor keine ernsthaften Probleme. In der 41. Minute erhöhte Yannick Toth auf 3:0. Zuvor hatte Mathias Moritz einen Freistoß von Tim Reich an den Pfosten ablenken können. Von dort sprang er Toth vor die Füße, der aus kurzer Distanz verwandelte. Damit war die Begegnung im Grunde bereits entschieden, zu überlegen traten die Bissinger auf. Mit dem 3:0 ging es in die Pause.

Dass der Torhunger des Lechner-Teams noch nicht gestillt war, wurde nach dem Seitenwechsel deutlich, als sich die Platzherren Chancen im Minutentakt herausspielten. In der 48. Minute verwertete Alexander Götz eine Hereingabe von links zum 4:0. Toth, Kunde und Götz hatten weitere Tore auf dem Fuß, scheiterten jedoch zum Teil sehr knapp. Ab Mitte der zweiten Hälfte kam der SV Spielberg dann zu ersten guten Möglichkeiten, die die Defensive des FSV aber zunächst blockte. In der 68. Minute war der eingewechselte Jonas Daum aus 14 Metern zum 1:4-Anschlusstreffer erfolgreich. Vier Minuten später traf Simon Lindner mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze zum umjubelten 5:1.

In der Schlussviertelstunde hatten die Gäste aus Nordbaden mehr Ballbesitz. Das Spielgeschehen verlagerte sich nun in die Bissinger Hälfte. Doch trotz Daums zweitem Treffer zum 5:2 in der 81 Minute wurde es für den FSV 08 nicht mehr gefährlich. Letztlich blieb es beim verdienten 5:2.

„Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Wir wollten den Gegner von Beginn an unter Druck setzen, was uns auch gelungen ist“, sagte Lechner. „Wichtig war, dass wir auch in der zweiten Halbzeit gut gestartet sind. Ich möchte der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Die Einstellung hat absolut gestimmt.“