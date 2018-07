Zuzenhausen 08 Bissingen verliert Test

Zuzenhausen / ae

Die Oberliga-Fußballer des FSV 08 Bissingen haben am Mittwochabend ihr erstes Testspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit 1:2 verloren. Das Duell gegen das Regionalliga-Team der Kraichgauer fand im Trainingszentrum der Hoffenheimer Profis in Zuzenhausen statt.

Die Bruchwald-Elf lag zur Halbzeit mit 1:0 vorne – Pierre Williams hatte nach einem Konter und einer Vorlage von Simon Lindner per Kopf getroffen (44.). Im zweiten Durchgang drehte 1899 die Partie und erzielte noch zwei Tore zum 2:1-Endstand. „Für das erste Spiel war die Leistung ordentlich. Man hat gesehen, dass der Gegner in der Vorbereitung schon weiter ist“, sagte 08-Sportdirektor Oliver Dense. Am Samstag (11 Uhr) erwartet Bissingen den Verbandsliga-Aufsteiger VfL Nagold zum nächsten Test.