Die Stuttgarter Kickers spielen als Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Mit einem verdienten 4:3-Sieg gegen den FSV 08 Bissingen vor der tollen Kulisse von 4683 Zuschauern in der Mechatronik-Arena des Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach bauten sie ihren Vorsprung in der Tabelle auf fünf Zähler aus. Die Bissinger lagen früh mit 0:2 zurück, waren lange zu ungefährlich im Spiel nach vorne, kassierten nach Kontern das 0:3 und das 1:4 und erzielten zu spät ihre Treffer. Die Kickers treffen nun am Sonntag (14 Uhr) im heimischen Gazi-Stadion auf den SV Röchling Völklingen aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, am Mittwoch (19 Uhr) müssen sie beim Hessen-Vizemeister FC Bayern Alzenau antreten. Diese beiden Teams hatten sich zum Auftakt der Dreier-Aufstiegsrunde 2:2 getrennt.

Der FSV 08 Bissingen hätte gewinnen müssen, um wie schon 2017 an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teilzunehmen. Auch wenn es sportlich nicht gereicht hat bei besten äußeren Bedingungen, so war der Ausflug nach Großaspach durch das riesige Zuschauerinteresse ein finanzieller Erfolg. „Das war das erste Mal, dass wir so etwas organisieren mussten. Das haben alle toll gemacht. Es war ein schöner Tag. Das Spiel hätte anders ausgehen sollen“, meinte 08-Trainer Alfonso Garcia.

Die Kickers, die als Topfavorit keine dominierende Rolle in der Saison gespielt haben und bis zum letzten Spieltag um einen Aufstiegsplatz bangen mussten, legten früh den Grundstein zum Sieg gegen den Verfolger aus Bissingen. Zwei Standardsituationen führten zur 2:0-Führung schon nach neun Minuten. Beide Male war der Stuttgarter Kapitän Tobias Feisthammel nach Ecken vor dem 08-Tor mit dem Kopf am Ball und bereitete so beide Treffer entscheidend vor. Beim 1:0 für die Gäste verwertete Lukas Kling per Kopf Feisthammels Vorlage, beim zweiten Kickers-Treffer konnten die Bissinger zwar zunächst klären, doch landete der Ball bei Nico Blank, der die Kugel flach aus rund 16 Metern ins Netz schoss.

Kickers anfangs dominant

Mit ihrer Strategie, Dominanz auszustrahlen und mutig auf die Führung zu spielen, hatten die Stuttgarter gegen zu zaghafte und verkrampft wirkende Nullachter Erfolg. Die Kickers zogen sich aber mehr und mehr zurück, überließen Bissingen weitgehend das Mittelfeld. Doch die Mannschaft von Trainer Garcia kam nicht in torgefährliche Situationen, rannte sich häufig fest und verlor Zweikämpfe gegen einen resoluten Gegner. Ein Schuss des eifrigen und um Struktur bemühten Alexander Götz (12.) sowie ein Schlenzer von Simon Lindner (27.) waren im Ansatz Chancen für 08. Einmal packte Schlussmann Ramon Castellucci zu, das andere Mal strich der Ball am Pfosten vorbei ins Aus.

Zur zweiten Halbzeit erhöhte Bissingens Coach Gracia das Risiko, nahm Abwehrmann Tim Reich aus dem Team und brachte mit Marius Kunde eine zweite Spitze neben Pascal Hemmerich, der sich gegen den überragenden Zweikämpfer und Kopfballspezialisten Feisthammel und dessen Nebenmann Patrick Auracher aufrieb. Die Kickers ließen den Verfolger bis 35 Metern vor ihrem Tor gewähren, aber die guten Ansätze der Nullachter verpufften, weil oft auch der letzte Pass nicht beim Adressaten ankam.

Die risikoreiche Spielweise der Bissinger führte zwangsläufig zu Kontern, auf die die Kickers lauerten. Das 0:3 in der 61. Minute bedeutete praktisch schon die Entscheidung, die kurz zuvor Michael Klauß mit einem schwachen Abschluss noch verpasst hatte. Nach einem Ballverlust von 08 im Spielaufbau schalteten die Stuttgarter blitzschnell um und hätten den Angriff beinahe verschludert. Aber Johannes Ludmann erwischte den schlampig gespielten Pass von Miftari gerade noch, schlug den Ball vors Tor, 08-Keeper Burkhardt bekam die Kugel nicht zu fassen, die irgendwie im Netz landete. Schiedsrichter Justus Zorn wertete das „krumme Ding“ als Eigentor des Keepers.

Und dann fanden die Nullachter doch die Lücken in der Stuttgarter Deckung. Nach einer Flanke von Lindner von links auf den langen Pfosten rauschte Riccardo Gorgoglione heran und drosch den Ball unter die Querlatte (67.). Die Kickers verloren mehr und mehr ihre Souveränität, was auch daran lag, dass Auracher nach mehrwöchiger Verletzungspause bei seinem Comeback angeschlagen runter musste.

08 holt noch auf

In der letzten Viertelstunde nahm die Partie richtig Fahrt auf – sehr zur Freude und Unterhaltung der Zuschauer. Zunächst fiel auf beiden Seiten je ein Abseitstor, dann legten die Kickers mit einem Konter, den Shkemb Miftari cool abschloss, das 4:1 nach. Aber die Nullachter gaben nicht klein bei, rannten und kämpften weiter und verkürzten durch Treffer von Ex-Kickers-Spieler Patrick Milchraum (84.) und Gorgoglione (86.) auf 3:4. Noch zwei Tore in zwei Minuten schafften sie dann aber nicht mehr. Es wäre Platz zwei gewesen.