Wie begossene Pudel standen die Fußballer des SSV Ehingen-Süd da – durchnässt vom Regen, aber vor allen Dingen bitter enttäuscht. Die 90 Minuten im Bezirkspokal-Halbfinale waren nicht nach dem Geschmack des damaligen Bezirksligisten gewesen. Gegen den Ligakonkurrenten SSV Emerkingen kassierten die offensiv erfolglosen Kirchbierlinger eine überraschend klare 1:4-Niederlage – und verabschiedeten sich aus dem Pokal-Wettbewerb. Heute, 25 Jahre später, geht der SSV Ehingen-Süd zwei Klassen höher auf Torejagd und hat in der zweiten Verbandsliga-Saison den Klassenerhalt beinahe sicher.

Vollgesaugtes Leder stellt Spieler vor Herausforderungen

Nass wurden am 22. Mai 1994 Spieler, Trainer und Zuschauer, denn bei einem kräftigen Gewitterguss waren alle Akteure bereits zur Halbzeit komplett durchnässt. Und wie in der Ausgabe des Ehinger Tagblatts vom 24. Mai nachzulesen ist, „stellte der vom Regen vollgesaugte Ball besonders hohe Anforderungen an die Spieler“. Heutzutage ist das Ball-Leder wasserabweisend beschichtet – mit tiefen Plätzen kämpft man aber nach wie vor.

Emerkingen hatte zur Halbzeit mit 1:0 geführt. Paul Egle hatte einer seiner gefürchteten Freistöße im Tor versenkt. Fast wäre der Ausgleich durch einen Fehler im Emerkinger Strafraum gefallen. Doch das Glück war an diesem Tage der Emerkinger Mannschaft hold. In der zweiten Halbzeit brauchten die Hausherren nur zehn Minuten, um das Spiel zu entscheiden. Es trafen noch Alexander Schaible, Dieter Walz und der eingewechselte Abteilungsleiter Bernd Faßold bei seinem ersten Ballkontakt. Emerkingens Stürmer waren einfach entschlossener zu Werke gegangen, während Süd nichts gelingen wollte. Der einzige Treffer für Ehingen-Süd gelang Joachim Rechtsteiner und kam zu spät.

SSV Ulm 1864 Fußball dominierte beim Pfingstturnier der A-Jugend in Kirchen

Hochkarätig besetzt war vor einem Viertel Jahrhundert das Pfingstturnier der A-Jugend in Kirchen. Es war 1994 die vierte Auflage, bei der neun statt sechs Teams teilgenommen haben. Das Turnier, das im Gedächtnis an Matthäus Schrode ausgetragen wurde, gewann der SSV Ulm 1846 dank eines 3:1-Finalsiegs über den SSV Emerkingen.

Dritter wurde der VfL Munderkingen, der sich mit einem 2:0-Sieg über die TSG Ehingen im „kleinen Finale“ für die 1:2-Vorrundenniederlage revanchierte. Gastgeber Kirchen unterlag im Spiel um Platz fünf im Elfmeterschießen dem SV Hohentengen. Mit dabei waren auch der FV Biberach, die SF Schwendi und der SV Unterstadion.

