Fußball Dünsbach trifft in der Nachspielzeit

Dünsbach / Alex Küßner

Anfangs waren beide Mannschaften bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die ersten Chancen der Begegnung ergaben sich für die Gastgeber durch Dominik Grießmayr und Florian Grahm. Vor dem Dünsbacher Tor wurde es erstmals in der 17. Minute gefährlich. Ein Chipball über die Abwehr fand Felix Gutsche, der das Leder noch an Jens Kostan im Tor vorbeilegen konnte, dann allerdings noch gebremst wurde.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig, wobei Wachbach nun mehr Spielanteile hatte und auf das Führungstor drängte. Nach einer Stunde ergab sich für Dünsbach die große Chance zur Führung, der eingewechselte Adrian Grießmayr wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Wachbach erhöhte nun den Druck und kam in der 77. Minute durch Simon Kißling zur nächsten ­guten Chance, die von Kostan jedoch entschärft werden konnte. Ge­rade in dieser Druckphase fast das 1:0 für Dünsbach. Die Wachbacher Hintermannschaft vertändelte den Ball, doch Luca Gronbach schob das Leder am leeren Tor ­vorbei (79.). Vier Minuten später schließlich der Führungstreffer für Wachbach durch Simon ­Kißling, der den Ball aus 18 Metern versenkte. Dünsbach warf anschließend alles nach vorne und kam durch einen ­windbegünstigt direkt ver­wandelten Eckball von Frederik Heynold zum Ausgleich. Ein nicht unverdienter Punkt für die Dünsbacher, die sich letztlich für den großen ­Aufwand belohnen konnten.

TSV Dünsbach – SV Wachbach

1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Simon Kißling (83.), 1:1 Frederik Heynold (90. +3)

TSV Dünsbach: Kostan, Baumann, Schaffert, Fischer, Küßner (84. Meyer-Sautter), J. Heynold (47. A. Grießmayr), Naundorf (69. Gronbach), Otterbach, D. Grießmayr (87. Megerle), Grahm, F. Heynold