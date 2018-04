Fußball Zwei Späth-Tore für ein Unentschieden

mgl/ph

Erneut für eine Überraschung hat die SG Altheim in der Bezirksliga gesorgt, die beim Landesliga-Absteiger SV Uttenweiler 2:2-Unentschieden spielte. Schon in den Anfangsminuten überraschten die Gäste den SV Uttenweiler mit starkem Pressing und belohnten sich mit dem 1:0 durch Dominik Späth, der nach einem Steilpass vollendete (9.). Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando in der Partie, auch weil die Altheimer mit den Kräften haushalten mussten bei derzeit schwieriger Personalsituation. Nach einem Freistoß nutzte Uttenweilers Spielertrainer Michael Wiest dann den Abpraller und traf noch kurz vor der Halbzeit zum 1:1 (44.).

Im zweiten Durchgang lief die Partie dann komplett auf das Tor der SG Altheim zu. Der Tabellenvierte wusste, dass nach den zuletzt schwachen Ergebnissen nur ein Sieg helfen würde, um sich die letzten Aufstiegshoffnungen zu erhalten, und warf alles nach vorne. Doch SGA-Torhüter Robert Jovanovic hielt mit einigen Paraden alle Schüsse. Zum Ende der Partie hin, schwanden die Kräfte der Mannschaft von Trainer Joachim Oliveira und so fiel das 2:1 für den SVU, als nach einer Flanke Viktor Ruff traf (87.).

Den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit (93.) erzielte Dominik Späth mit einem sehenswerten Freistoßtor aus 25 Metern. „Der Punkt ist zwar glücklich, aber für den Willen und die Moral hat sich mein Team wirklich belohnt“, lobte Oliveira.

In der Kreisliga A1 unterlag der SV Oberdischingen bei der SGM Ertingen/Binzwangen 0:1 und kassierte damit nach dem 0:1 gegen Alb am Sonntag die zweite Niederlage in Folge.

Die SG Dettingen II trennte sich vom FC Marchtal in der Kreisliga B2 mit einem torreichen 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Auch heute Nachholspiele

Heute Abend stehen in der Fußball Kreisliga A1 vier Nachholspiele auf dem Programm. Um 18.15 empfängt der SV Ringingen (12.) den FC Schelklingen/Alb (4.). Von der Tabellensituation sind die Gäste klar favorisiert, jedoch hat der SVR zurzeit einen kleinen Lauf, konnte nach zwei Remis gegen hochkarätige Mannschaften auch in Ertingen überzeugen und einen Sieg einfahren. Die Gäste dürften jedoch etwas gegen einen Heimsieg haben. Alb kann zurzeit trotz des Ausfalls von Top-Torjäger Timo Rothenbacher überzeugen, und hat die vergangenen fünf Partien jeweils als Sieger den Platz verlassen. „Auswärts siegen ist schön“, singen die Schelklinger immer nach einem Sieg. Das wollen sie auch am späten Abend in Ringingen.

Der VfL Munderkingen trifft auf die SG Öpfingen (Anpfiff 18.30). Die Gäste möchten mit einem Dreier die Chance auf Platz zwei wahren. Die SGÖ ist seit drei Spielen ungeschlagen, der VfL siegte zuletzt auswärts in Dürmentingen.

Türkgücü Ehingen muss auswärts bei Tabellenführer Riedlingen (19.00) antreten. Der Meisteranwärter schwächelte zuletzt in Griesingen in Halbzeit zwei. Der erste Abschnitt war jedoch schon Meisterwürdig. TSV-Trainer Hans Hermanutz monierte, dass seine Elf nach dem Gegentor zu hektisch agierte und forderte mehr Ruhe im Spielaufbau. Betzenweiler ist gegen Pflummern ebenfalls klar favorisiert.

Spiele heute in der Kreisliga B1

SG Dettingen – SSV Ehingen-Süd II (18.00)

BSV Ennahofen – SV Niederhofen (18.30)

TSG Ehingen II – TSV Allmendingen (18.30)