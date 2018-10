Fußball-Verbandsliga Zwei schmerzhafte Platzverweise

Kirchbierlingen / Roland Flad

Die zwei Roten Karten tun mehr weh, als das 0:0“, sagte Michael Bochtler zum torlosen Remis seiner Mannschaft gegen die SKV Rutesheim. Für den Trainer des SSV Ehingen-Süd geht der Punkt zwar in Ordnung, aber insgeheim trauern er und sein Team den ausgelassenen Möglichkeiten nach. „Wir haben zwei Punkte verloren“, meinte Bochtler. Richtig schmerzhaft sind jedoch die Rote Karte für Timo Barwan und die Gelb-Rote für Jan Deiss, jeweils in der 89. Minute.

In der Verbandsliga-Spitzenbegegnung des 7. Spieltages, in der sich der Tabellenzweite und der Dritte vor etwa 250 Zuschauern gegenüberstanden, brachten sich die Kirchbierlinger in der Schlussphase selbst in die Bredouille. Im Kampf um den Ball traf Timo Barwan seinen Gegenspieler von vorne; Schiedsrichter Stefan Fimpel aus Bad Wurzach wertete die Aktion als grobes Foul und zückte Glatt-Rot. SSV-Kapitän Jan Deiss protestierte vehement gegen diese Entscheidung; zu vehement für den Unparteiischen, der dem mit einer Gelben Karte vorbelasteten Deiss die zweite Gelbe präsentierte und den Kapitän mit Gelb-Rot vom Platz stellte. „Das darf nicht passieren“, sagte Bochtler nach der Partie.

Die Feld-Verweise kommen zur Unzeit, denn der ohnehin nicht top bestückte und ersatzgeschwächte SSV-Kader reduziert sich damit weiter. Während Deiss nächsten Samstag in Nagold fehlen wird, dürfte Barwan mit einer Sperre von zwei, drei Wochen ausfallen.

In dem Top-Spiel am Samstag hatten die Gäste aus Rutesheim die ersten Offensiv-Aktionen. Nach acht Minuten führte Süd über Semir Telalovic und Hannes Pöschl einen Konter vor, bei dem der freistehende Filip Sapina die Kugel übers Ziel drosch. Eine Minute später konnte SKV-Torhüter Julian Bär einen Scharfschuss von Barwan gerade noch zur Ecke abwehren. Den Eckball verfehlten Deiss und Sapina. Stefan Hess brach wenig später durch, aber Jan Kogel spitzelte ihm noch den Ball vom Fuß.

Als Pöschl und Bär im Zweikampf zusammenprallten, schlug der SKV-Schlussmann nach. „Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren“, forderte Bochtler die Rote Karte. Für Schiri Fimpel war es keine Tätlichkeit.

Auch die Gäste hatten zwei, drei Möglichkeiten, als der SSV den Gegner schalten und walten ließ und nicht energisch dazwischen ging. Es entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der sich SSV-Schlussmann Benjamin Gralla beweisen konnte. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit kamen die Platzherren kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus, was nicht nur an den hohen Bällen lag, die im Gegenwind verhungerten. „Es hätte auch 2:2 heißen können“, fasste Bochtler die ersten 45 Minuten zusammen.

Im zweiten Durchgang standen die Kirchbierlinger deutlich stabiler und zeigten sich in der Offensive gefährlicher als die Sport- und Kultur-Vereinigung. Pöschl war schon in der 46. Minute frei, wurde aber in letzter Sekunde gestört. Bär musste mit dem Kopf retten, als Pöschl danach vor ihm auftauchte. Als Hess sich schön durchgesetzt hatte, „fehlte ebenfalls nur ein Tick“, wie es Bochtler formulierte. Ansatzweise sei es gut gewesen, aber an Torschüssen fehlte es. Die SKV hatte kaum noch Möglichkeiten.