Fußball Wochen der Wahrheit für TSG

Ehingen / Von Roland Flad

Die TSG Ehingen will es ihren kommenden Gegnern weiter schwer machen, dem Aufsteiger die Punkte wegzuschnappen. So wie beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen den SV Kehlen, bei dem die Elf von Trainer Roland Schlecker die Gäste in der zweiten Halbzeit auf Distanz halten konnte, will die TSG auch die nächsten Partien angehen. „Diese Form gilt es in den weiteren Begegnungen zu bestätigen”, hatte Schlecker nach dem Sieg gegen Kehlen betont.

Das Vorhaben gilt es in einem österlichen Doppelspieltag in die Tat umzusetzen, wenn es am heutigen Samstag zur TSG Balingen II (15.30 Uhr) geht und am Ostermontag der SV Weingarten (15 Uhr) zum Nachholspiel auf dem Kunstrasen am Wenzelstein antritt. Drei Kandidaten, die sich also in absoluten Keller-Duellen gegenüberstehen; das Trio Ehingen, Weingarten und Balingen II stellt derzeit das Trio am Tabellenende dar. Da steht naturgemäß für jede Mannschaft allerhand auf dem Spiel.

Die TSG Balingen II, gegen die es in der Vorrunde ein 1:1-Remis gab, verzeichnete in der Winterpause mit Manuel Unterwurzacher aus der eigenen U 19 nur einen Neuzugang. Nico Kästle (FV Bisingen) und Daniel Ladinig (TSV Hirschau) verließen die TSG II. Das Trainer-Gespann Marius Oberle/Dennis Söll musste sich zuletzt mit einer 1:2-Niederlage begnügen und das beim SV Weingarten.

Damit wären wir schon beim nächsten Gegner, auf den die Ehinger an Ostermontag auf dem Kunstrasen treffen. Der Trainer des SV Weingarten, Thomas

Gadek, der im November 2017 für Robert Stellmacher gekommen war, musste keine Abgänge hinnehmen. Dagegen schlossen sich in der Winterpause die beiden Rumänen Marius Lucian Suta und Dumitru Sorin Muntean den Oberschwaben an.

Der Ehinger Trainer Roland Schlecker, dessen Team zu Saisonbeginn in Weingarten 0:3 verlor, will sich verständlicherweise dafür revanchieren.

Personell gibt es zwei Lichtblicke: Jannik Lehner und Matthias Soukup kehren in den Kader zurück, der gegen Kehlen reüssierte. „Wir wollen keinesfalls verlieren”, betonte Schlecker die Wichtigkeit der Partie in Balingen. Sein Rezept: Das jüngst getankte Selbstvertrauen mitnehmen, hinten sicher stehen und gezielte Konter setzen.