Frauen-Fußball Wichtiger Heimsieg für Granheim

Einen ganz wichtigen Sieg feierte der SV Granheim in der Verbandsliga mit 2:1 gegen den FV Nürtingen. Eine kämpferisch gute Leistung war der Schlüssel zum Erfolg im Heimspiel gegen den Tabellenvierten. Nach der Führung von Franziska Uhl (51.), konnten die Gäste ausgleichen (61.). In der Schlussphase aber war es wiederum Uhl, die mit ihrem zweiten Treffer (81.) den Sieg auf der Alb hielt.

Für den VfL Munderkingen gab es in der Landesliga nichts zu jubeln. Mit 1:2 (0:0) verlor die Elf von Trainer Christian Zittrell daheim gegen Herrenberg. Am Ende nahmen die Gäste den glücklichen Sieg mit nach Hause. Der VfL bleibt dadurch weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ebenfalls auf eigenem Platz musste die SG Griesingen in der Regionenliga gegen den TSV Ofterdingen eine 0:4-Niederlage einstecken. „Uns hat der Rhythmus und die Offensiv-Kraft gefehlt“, erklärte Griesingens Trainer Alexander Knapp. Schon früh gingen die Gäste in Führung (10.); die weiteren Treffer folgten in der zweiten Halbzeit (54., 78., 82.).

Die SG Altheim erledigte ihre Auswärtsaufgabe souverän und gewann beim Tabellenvorletzten SKV Eningen 7:1. Das Team von Trainer Gerhard Kottmann musste erst einen Rückstand (9.) hinnehmen. Nach dem Weckruf traf Angelas Hospach zum Ausgleich (12.). Kurz vor der Pause drehte Annika Bollmann das Spiel (42.). Nach dem Seitenwechsel lief die Partie nur noch auf ein Tor und die SGA traf nach Belieben durch Isabell Kammerer (56., 72.), Tanja Kottmann (59.), Angela Hospach (74.) und Laura Stoll (84.).

In der Bezirksliga gab es für den SV Granheim II gegen den Tabellenführer SC Blönried eine 0:6-Niederlage. Das Team von Reinhold Osswald besaß zu keiner Zeit eine Sieg-Chance. Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen auch danach nichts mehr anbrennen.

Die SG Öpfingen zeigte sich beim 5:1-Sieg beim SV Sigmaringen überlegen. Nach Führung von Sina Füller (1.), glich der SVS aus (7.). Dann aber legten Stefanie Renner (21.) und Rebecca Kneißle (31., 58), sowie Vanessa Weishaupt (81.) zum wichtigen Erfolg nach.

Ebenfalls siegreich war die SGM Munderkingen/Unterstadion mit 1:0 gegen den SV Unlingen. Den Siegtreffer erzielte Larissa Handschuh (53.).

In der Kreisliga schlug der BSV Ennahofen die SGM Alb-Lauchert mit 2:0. Die Tore für den BSV erzielten Vera Schmid (5.) und Lena Scherb (39.). Die SG Dettingen holte sich die Tabellenführung durch einen 5:0-Sieg beim SV Langenenslingen zurück. Für die Tore sorgten Nina Auburger (36., 46., 54.) und Annika Barth (39., 63.).