„Es ist schon gut und richtig so, wie es jetzt gekommen ist“, sagt Michael Bochtler zum Gegner des SSV Ehingen-Süd im Halbfinale des WFV-Pokals. Wie berichtet, hat sich der Oberliga-Zweite Stuttgarter Kickers durchgesetzt und kommt am Mittwoch, 6. April, in die Pfarrei. Spielbeginn ist um 17 Uh...