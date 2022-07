Die Generalprobe für den Liga-Auftakt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ist geglückt. Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten FC Ostrach 6:1 gewonnen. Und das in Abwesenheit von Trainer Michael Bochtler, der in Urlaub weilt. Seinen Part...