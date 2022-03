Der SSV Ehingen-Süd musste sich lange gedulden, bis klar war, auf wen der Fußball-Verbandsligist im Halbfinale des WFV-Pokals trifft. Während die Kirchbierlinger nach dem überraschenden 3:1-Sieg gegen Oberligist SGV Freiberg bereits seit dem 27. Oktober im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals stehen, wurde der Gegner erst am Mittwochabend ermittelt. Dabei setzten sich die favorisierten Stuttgarter Kickers deutlich mit 3:0 gegen den VfL Nagold durch. Bereits zur Halbzeit hatte der Zweite der Oberliga gegen den Landesliga-Zweiten mit 3:0 geführt.

Süd darf als klassentieferes Team daheim ran

Damit ist klar, dass der klassentiefere SSV Süd im Halbfinale Heimrecht hat. Die Partie findet am Mittwoch, den 6. April, in der Pfarrei statt. Anpfiff ist um 17 Uhr. Sollte das Team von Trainer Michael Bochtler, das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale des WFV-Pokals steht, tatsächlich die große Überraschung schaffen und ins Endspiel am 21. Mai einziehen, ist erneut Geduld gefragt. Das zweite Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga) und dem Verbandsligisten TSV Essingen findet erst am 19. April in Essingen statt.