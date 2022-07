Die Zeit der Vorbereitung auf die neue Saison ist zwar noch im Gange, aber bevor es in den Ligen wieder zur Sache geht, kommt der DB Regio-WFV-Pokal zu seinem Recht. In der Gruppe 4 eröffnet die TSG Ehingen den Wettbewerb des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) schon an diesem Mittwoch, 20. ...