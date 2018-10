Kreisliga B1 Wer setzt seine Serie fort?

Ehingen / mgl

Eine sehr starke Phase hat die TSG Ehingen II derzeit in der Fußball-Kreisliga B1. Denn die junge Mannschaft holte aus den vergangenen vier Partien zehn Punkte und zeigte sich spielerisch weiterentwickelt. Ebenso viele Punkte holte der TSV Allmendingen, steht jedoch mit Platz zwei deutlich weiter oben in der Tabelle als der kommende Gegner. Der Ex-Verbandsligist verfolgt aber auch höhere Ziele als die Ehinger.

Ebenfalls sehr gute Form präsentierte zuletzt der SV Herbertshofen mit zwei Erfolgen gegen Spitzenmannschaften. Doch die Leistungen waren zuvor recht unkonstant. Mit der SG Altheim II kommt alles andere als ein Topteam zum SVH, es wird sich zeigen, ob es Spielertrainer Dennis Gogeißl und sein Team auch gegen solch einen Gegner können. Mit dem SSV Ehingen-Süd II und der SG Dettingen treffen die beiden von Herbertshofen besiegten Teams aufeinander. Für die Kontrahenten waren es zwei schmerzhafte Niederlagen, gerade im Hinblick auf die Spitzenplätze der Liga.

Der SC Lauterach und sein Kontrahent SV Niederhofen wollen unbedingt mal wieder einen Erfolg feiern. Während es beim SCL schon vier Partien her ist, durften die Gäste in dieser Spielzeit noch gar keinen Sieg bejubeln. Der Tabellendritte FC Schmiechtal erwartet den SV Granheim zum Heimspiel. Auf den SVG wartet eine schwer zu knackende Abwehr, denn die Schmiechener kassierten erst sechs Gegentore und damit die wenigsten der gesamten Liga. Die SG Ersingen will ihre Position an der Spitze auch gegen den KSC Ehingen behaupten.