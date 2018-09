Fußball-Kreisliga A1 VfL siegt gegen harmlosen SVO

Patrick Huss

Alle A-Ligisten hatten gestern mit dem böigen Wind zu kämpfen. So auch in Munderkingen, wo die VfL-Fußballer die Niederlage gegen Ringingen schnell verdaut hatten und sich mit 4:1 gegen ein harmloses Oberdischingen durchsetzten.Bereits nach zwei Minuten stand es 1:0, als die Platzherren über die Staffete Bieg-Ottenbreit-Bieg zum Torerfolg kamen. Die Gäste kamen erstmals in der 14. Minute gefährlich vors Tor – Julian Albrecht und Kim Knittel verpassten jedoch zentral. Der Ausgleich gelang dann in der 27. Minute, als Knittel eine Flanke auf Albrecht zirkelte und den Ball reinstupste. Nur vier Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz – dieses Mal wieder auf der anderen Seite, als Lukas Ottenbreit nach einem Missverständnis der Oberdischinger Abwehr mit Torhüter Dominik Rieger profitierte. Im zweiten Spielabschnitt taten sich beide Mannschaften weiterhin schwer, aber Munderkingen machte mehr daraus und nutzte vor allem die sich bietenden Chancen. Lukas Ottenbreit (3:1/73.) und Daniel Dorn per Strafstoßtor (4:1/88.) machten schließlich den Deckel drauf.

Tabellenführer SG Öpfingen siegte verdient mit 3:0 gegen Rißtissen. „Wir hatten zunächst drei richtig gute Möglichkeiten nach Ecken, die aber vom überragenden Rißtissener Torhüter gehalten wurden“, berichtet SGÖ-Trainer Felix Gralla, der Christian Kröner lobte. Erst durch die 1:0-Führung kurz vor der Pause kamen die Gastgeber besser in das Spiel.

Mit einem leistungsgerechten 1:1 endete die Partie Griesingen gegen Donaurieden. Die Gästeführung von Andreas Steinle glich Isuf Neziray in der zweiten Halbzeit aus. „Beide Teams hatten ihre Schwierigkeiten, von daher geht das Ergebnis in Ordnung“, resümierte SGG-Trainer Marco Münch. Keine Tore, dafür viele gelbe Karten sahen die Zuschauer bei der Partie Schelklingen/Alb – Kirchen. Acht mal musste der Unparteiische eine Verwarnung aussprechen.

Türkgücü Ehingen und Dürmentingen trennten sich 2:2. Nach 1:0-Führung lagen die Ehinger durch ein Eigentor und einen Elfmeter mit 1:2 zurück, als schließlich Rückkehrer Tzafer Moustafa, ebenfalls per Strafstoßtor, ausglich. Türkgücü hatte sich am Dienstag überraschend von Trainer Enes Dizdarevic getrennt und Ex-Trainer Tzafer Moustafa zurückgeholt. „Es hat Vieles nicht gepasst“, zog Enes Dizdarevic ein ernüchterndes Fazit. Abteilungsleiter Ferdi Mavis befand: „Mit dieser Mannschaft musst Du nach vier Spieltagen mehr Punkte holen.