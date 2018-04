Fußball-Kreisliga B1 Verfolgerduell am Kogelstein

Verfolgerduell am Kogelstein

mgl

Die SG Dettingen setzt in der Kreisliga B1 weiter ihre Verfolgung fort. Der Tabellendritte will aufholen, doch die Aufgabe gegen den SV Granheim wird alles andere als leicht. Seit elf Spielen ungeschlagen ist der TSV Rißtissen, der damit den verkorksten Beginn der Spielzeit vergessen machte. Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Trainer Walter Heim auf Platz zwei vorgespielt und hat auch noch aussichtsreiche Chancen, den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. Das Gastspiel beim SV Niederhofen dürfte ein echter Prüfstein werden. Zuletzt wartete der SVN mit einer überraschenden Personalie auf, als Christian Sameisla gegen den FC Schmiechtal auflief.

Letzter beim Ersten

Tabellenführer SF Donaurieden hat nach zwei schweren Aufgaben gegen Topteams mit Schlusslicht BSV Ennahofen eine lösbare Aufgabe vor sich. Die Partien gegen direkte Konkurrenten überstanden die Sportfreunde ohne Niederlage und stehen mit nur zwei Niederlagen an der Spitze. Der FC Schmiechtal erwartet den TSV Allmendingen zum Duell der Verfolger. Für die beiden Kontrahenten ist es ein wegweisendes Spiel, bei dem es um den Anschluss an die vorderen Plätze geht. Die heimstarken Schmiechener kassierten erst kürzlich ihre erste Saisonniederlage auf eigenem Platz. Nach Auswärtspartien gegen Teams aus dem oberen Drittel ist es die nächste hohe Hürde.

Noch ohne das nötige Glück unter dem neuen Trainer Marco di Martino steht die SG Ersingen zwar weiter auf Platz vier. Dennoch ließ sie die Offensivkraft der Hinrunde zuletzt vermissen. Beim ersatzgeschwächten FV Schelklingen-Hausen II soll diese wieder zurück kommen.

Der SSV Ehingen-Süd II bekommt es in der Tabellenmitte auswärts mit der TSG Ehingen II zu tun. Diese Partie entschieden die Kirchbierlinger in der Hinrunde nur knapp. Der KSC Ehingen erwartet die SG Altheim II, die auswärts bisher noch keinen Punkt holte, auf dem Kunstrasen am Wenzelstein.