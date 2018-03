Fußball-Kreisliga A Verfolger wollen weiter punkten

ph

Die Wetterprognose für den kommenden Spieltag ist gut. Mit Spielausfällen wie am vergangenen Sonntag ist daher nicht zu rechnen. Das Topspiel findet in Betzenweiler statt. Der Tabellenfünfte begrüßt die SG Öpfingen (3.) an der Offinger Straße. Der SVB kam zum Start nicht über ein 0:0 gegen Ringingen hinaus. Die Gäste haben noch eine Rechnung zu begleichen, denn das Hinspiel verlor die Gralla-Elf nach einem Gegentor in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2.

Die SG Griesingen ist optimal aus der Winterpause gekommen. Bussen und Ringingen wurden besiegt, Toptorjäger Peter Gobs zeigt sich schon in bester Trefferlaune und außerdem stand in beiden Partien hinten „die Null.“ Diesen Trend möchte die Elf von Trainer Marco Münch gegen Oggelsbeuren fortsetzen.

Türkgücü Ehingen empfängt den FC Schelklingen/Alb auf dem Ehinger Kunstrasenplatz. Die Gastgeber konnten ihren Lauf nach dem 9:0-Kantersieg gegen Pflummern witterungsbedingt nicht fortsetzen. Alb verlor gegen Öpfingen knapp und musste danach ebenfalls pausieren. Entscheidend wird sein, ob die Gäste mit dem Untergrund zu recht kommen und Torjäger Timo Rothenbacher gut in Szene setzen können.

Die Sportfreunde Kirchen sind auswärts beim SV Dürmentingen am Ball. Die Gastgeber spielten zwar eine gute Vorbereitung, wurden von Tabellenführer Riedlingen mit 0:6 jedoch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Kirchen ist mit einem Sieg gestartet und will erneut auswärts punkten. Im Hinspiel sahen die Zuschauer beim 3:3 ein rasantes Spiel mit vielen Toren.

3:1 und 1:0 lauten die Ergebnisse von Oberdischingen im neuen Jahr. Auch hier stimmt die Form, wenngleich es gegen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ging. Die Gegic-Elf trifft zuhause auf Pflummern und damit auf ein weiteres Team, das unten drin steckt. Das Ziel gegen das Schlusslicht der Liga sind ganz klar drei Punkte. Der VfL Munderkingen hat noch kein Pflichtspiel im Jahr 2018 bestritten. Klar, dass in Ertingen ein Auftaktsieg her soll. Ligaprimus Riedlingen ist klarer Favorit bei den SF Bussen.