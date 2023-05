Der SSV Ehingen-Süd hat dem Druck standgehalten und das erste von drei Endspielen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga klar für sich entschieden. Mit 5:0 setzten sich die Kirchbierlinger im Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen durch und sind damit in der Tabelle an den unterlegenen Gästen vor...