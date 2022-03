Auf den SSV Ehingen-Süd wartet am Mittwoch (19 Uhr) in mehrerlei Hinsicht eine schwierige Verbandsliga-Partie. Mit drei Unentschieden ist der Tabellendritte nicht so ins neue Jahr gestartet, wie er sich das vorgestellt hat. Da auch die Konkurrenz nicht souveräner aufgetreten ist, hat sich zwar an ...