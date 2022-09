Knapp ein Jahr ist es her, dass Verbandsligist SSV Ehingen-Süd letztmals zwei Niederlagen in der Liga in Folge hinnehmen musste. „Das kommt tatsächlich nicht so oft vor bei uns“, sagt auch Trainer Michael Bochtler.

Doch die Trainingswoche stimmt ihn zuversichtlich im Hinblick auf das Heimspiel ...