Ein Blick in die Vergangenheit kann dem SSV Ehingen-Süd vor dem letzten Verbandsliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) als kleiner Mutmacher dienen. Am 8. Juni 2018 setzten sich die Kirchbierlinger, ebenfalls im letzten Heimspiel, mit 6:0 gegen den 1. FC Heiningen durch und überholten dadurch in de...