Fußball-Kreisligen B Unentschieden im Gipfeltreffen der B1

Maurice Glienke

In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt das Meisterschaftsrennen weiterhin offen. Denn im Spitzenspiel trennten sich Tabellenführer SF Donaurieden und der Tabellenzweite TSV Rißtissen mit einem 1:1-Remis. In einem guten Spiel, das taktisch geprägt war, schaffte es der Spitzenreiter als erstes, ein Tor zu erzielen. Nach einer Flanke gelang Martin Kaufmann per Kopf das 1:0 (21.). Über lange Zeit waren beide offensiv starken Teams durch die gute Defensive nicht in der Lage zu zwingenden Torchancen zu kommen. Nur durch Konter waren beide immer wieder in Erscheinung getreten. Dann dauerte es bis zur Schlussphase, ehe Rißtissen den 1:1-Ausgleich erzielte. Eine verunglückte Flanke von Philipp Dyck landete unhaltbar für den SFD-Schlussmann im Tor (78.). in der Schlussphase hatten dann die Gastgeber die größeren Möglichkeiten, blieben aber glücklos.

Das Remis konnten die beiden Verfolger SG Dettingen und FC Schmiechtal nicht nutzen. In einer Partie ohne viele Torraumszenen stand es am Ende 0:0.

Einige Treffer mehr fielen dagegen im Spiel zwischen dem FV Schelklingen-Hausen II und der SG Altheim II, bei der die Gastgeber mit 5:2 die Oberhand behielten.

Emerkingen abgezockt

Einen überraschenden Erfolg landetet der SC Lauterach im Heimspiel mit 2:1 gegen den SV Herbertshofen. Obwohl der SVH früh durch Simon Rapp in Führung ging (9.), fanden sie nicht weiter ins Spiel. Die Sicherheit gewann dagegen immer mehr Lauterach. Erst in der zweiten Halbzeit konnten sie diese auch nutzen. Nach rund einer Stunde traf Manuel Schmid (61.) zum 1:1. In der Schlussphase führte Patrick Auberer für den SCL (78.) die Entscheidung herbei und feierte mit seinem Team den erst dritten Erfolg dieser Saison.

Den Kampf um die B2-Meisterschaft wieder spannend gemacht hat der SSV Emerkingen, das im Spitzenspiel die SGM Daugendorf/Zwiefalten mit 2:1 besiegte. Doch lange Zeit sah es nicht danach aus. Denn schon in der Anfangsphase ging der Tabellenführer mit 1:0 durch Niklas Haiß (10.) in Führung. Die Mannschaft von Trainer Harald Hummel beeindruckte das nur wenig. Sie spielten, wie gewohnt, mit Druck nach vorne. Es dauerte aber bis zum Schluss, bis die Zeit des SSV kam. Den Emerkingern reichten drei Minuten, um die gesamte Partie auf den Kopf zu stellen. Erst traf Torjäger Julian Hauler (77.) per Elfmeter. Als der Jubel abgenommen hatte, erwischte Kevin Maier die Gäste eiskalt und traf zum 2:1-Sieg (79.).