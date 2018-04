Fussball SSV Ulm 1846 verliert trotz Führung in Walldorf

Ulm / Tobias Knaack

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat beim FC Astoria Walldorf verloren. Die Kicker von Trainer Tobias Flitsch verloren mit 1:3 (1:1) – und Felix Nierichlo nach einer Gelb-Roten Karte in der 42. Minute. Die Phase kurz vor der Halbzeit war auch der Wendepunkt der Partie. Bis dahin führten die Ulmer nach einem von Thomas Rathgeber verwandelten Foulelfmeter (10.) mit 1:0. Doch nur eine Minute nach dem Platzverweis von Nierichlo gelang den Gastgebern durch Jonas Kiermeier der Ausgleich.

Wieder Kiermeier

Im zweiten Durchgang war es wiederum Kiermeier (63.), der Walldorf mit seinem dritten Saisontor in Führung schoss. Diesem Rückstand liefen die Ulmer in Unterzahl hinterher, bis auf zwei Standardsituationen (76.) aber kamen sie nicht mehr gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Die machten in Person von Christopher Hellmann mit einem direkt verwandelten Freistoß den Sieg perfekt (87.) – und rücken mit 42 Punkten bis auf drei Zähler an den SSV heran.