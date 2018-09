Fußball-Kreisliga A Türkgücü hofft auf ersten Sieg

ph

Der Wochenspieltag am Donnerstag hat für eine Überraschung in der Kreisliga A gesorgt. Oberdischingen konnte Tabellenführer Öpfingen ein Remis abtrotzen. Am Sonntag geht es für die Truppe um Trainer Markus Schmid zum VfL Munderkingen. Nach ordentlichem Saisonstart verlor der VfL die letzten beiden Partien jeweils mit 1:3. Dagegen scheint Oberdischingen jetzt das Ruder herumgerissen zu haben. Das liegt sicherlich auch an der verbesserten Personalsituation beim SVO.

Im Kellerduell – Letzter gegen Vorletzter – hofft Türkgücü Ehingen im Duell mit dem SV Dürmentingen endlich auf den ersten Saisonsieg. Nach vier vergeblichen Versuchen hat man nun eine gute Möglichkeit dreifach zu punkten, denn der SVD konnte noch nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen.

Tabellenführer SG Öpfingen empfängt im Donaustadion den Aufsteiger TSV Rißtissen. Die Platzherren wollen zeigen, dass die jüngste Punkteteilung nur ein kleiner Ausrutscher war. Es gilt, an die Leistung des Kirchen-Spiels anzuknüpfen, als die SGÖ eine nahezu perfekte erste Halbzeit spielte. „Wir kassieren immer noch zu viele Gegentore“, monierte SGÖ-Pressewart Steffen Lehmann zu den vergangenen Partien und sollte damit recht behalten. Drei Gegentore gegen Oberdischingen zeigten erneut die Schwächen der Abwehr auf. Rißtissen hatte in der Liga zwei spielfreie Sonntage. Man darf gespannt sein, ob die Pause gut getan hat oder eher den Spielrhythmus gestört hat. Der Saisonstart der SG Griesingen missglückte. Doch das 1:0 in Ringingen war ein Hoffnungsschimmer für die SGG, die damit hofft, die Trendwende geschafft zu haben. Aber auch bei Donaurieden zeigt die Formkurve nach oben – vier Punkte aus den beiden letzten Spielen mit einer überzeugenden Schlussphase gegen Munderkingen belegen, dass Markus Schönleber seine Elf spielerisch verbessern konnte. Schelklingen/Alb empfängt die Sportfreunde Kirchen. Alb zeigte zuletzt sehr unterschiedliche Leistungen. Während beim 5:1 gegen Schelklingen-Hausen alles passte, verschenkte man mit einer schwachen Schlussphase einen möglichen Sieg in Betzenweiler. Kirchen muss die 2:6-Pleite möglichst schnell aus den Köpfen bekommen. Die Partie Ertingen-Betzenweiler komplettiert den Spieltag.