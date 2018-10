Bezirksliga TSG Rottenacker vermisst das nötige Glück

Ehingen / Maurice Glienke

Sechs Partien sind es noch für die TSG Rottenacker, bis es in die Winterpause geht. Für die Mannschaft von Trainer Timm Walter war schon vor Beginn der Saison klar, dass die Hinrunde enorm schwer werden wird aufgrund der zahlreichen Ausfälle. Nach Verletzungen und Spielern im Auslandssemester, die im Frühjahr zurück kommen, hofft man spätestens dann auf die Wende.

Dass Akteure wie Jochen Leichtle, der mit acht Treffern in der vergangenen Spielzeit großen Anteil an der guten Runde hatte, wie vor zwei Wochen plötzlich für eine Partie zur Verfügung stehen, ist eher die Ausnahme. Trotzdem will die TSG Rottenacker auch noch vor der Winterpause einige Punkte zu holen. „Derzeit fehlt einfach auch das nötige Glück und hinten gibt es vermeidbare Gegentore“, meint TSG-Pressewart Uwe Schneider. Nun geht es nach zwei verlorenen Heimspielen zum SV Hohentengen. Auf der Göge sah die TSG zuletzt immer gut aus. Die letzte Niederlage gab es dort vor sieben Jahren. Verzichten muss Rottenacker auf Abwehrspieler Matthias Burgmaier, der aufgrund einer roten Karte fehlt. „Es ist schade, dass unser Trainer die Mannschaft erneut umbauen muss in der Defensive“, sagte Schneider.

Nicht von der Stelle kommt die SG Altheim, die weiterhin auf einem Abstiegsplatz steht und das Pech ereilt, dass es so oft für die Mannschaften im zweiten Jahr gibt. Alles, was in der vergangenen Spielzeit noch selbstverständlich klappte, als man gute Ergebnisse erzielte, scheint nun wie weggeblasen. Immer wieder sind es Kleinigkeiten oder Treffer an Pfosten und Latte, die so die Tore der SGA verhindern. Dazu verletzte sich mit Daniel Eberhardt auch noch einer der wichtigsten Spieler von Trainer Joachim Oliveira. Mit dem SV Bad Buchau kommt eine Mannschaft auf den Hochsträß, die nach zwei mäßigen Jahren an alte Erfolge – derzeit Rang fünf – anzuknüpfen scheint. Großen Anteil daran hat Torjäger Viktor Hasenkampf mit sieben Toren. Nach dem Landesliga-Abstieg 2014 suchte der routinierte Torjäger beim FV Biberach und SV Betzenweiler neue Herausforderungen, ehe es ihn wieder an den Federsee zog.

Erstmals wird die TSG Ehingen ein Ligaspiel auf dem im Sommer eingeweihten neuen Kunstrasen auf den Gollenäckern bestreiten. Dann wird auch Aufsteiger SC Blönried zum ersten Mal bei der TSG gastieren. Die Gäste waren in der Fremde bisher mit erst einem Erfolg recht erfolglos und holten die meisten ihrer Punkte auf dem eigenen kleinen Platz.

Seit fünf Partien sind die Ehinger ungeschlagen und brachten zuletzt auch eine größere Durchschlagskraft in der Offensive aufs SpielfFeld. In guter Form zeigte sich Stürmer Valnetin Gombold mit seinen vier Toren aus ebenso vielen Partien zuletzt. In den drei Heimpartien im Stadion bisher gab es noch keinen Sieg, nun ist aus Sicht der TSG zu hoffen, dass es auf dem Kunstrasen nun besser klappt.