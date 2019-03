Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Die überbezirklich aktiven Jugendfußballer der TSG Ehingen haben sich für die zweite Saisonhälfte einiges vorgenommen. Dass es in der Verbandsstaffel gnadenlos zugeht, war klar. Den A-Junioren steht der beschwerlichste Weg im Kampf um den Klassenerhalt bevor, da sie tief in der Abstiegszone stecken. Den Ehinger B-Junioren reichte es vor der Winterpause noch auf den ersten Nichtabstiegsplatz – alles andere als eine Komfortzone. Um jeweils in der Süd-Staffel zu bleiben, müssen die Teams jetzt bis Anfang Juni ihre Punkteausbeute mindestens verdoppeln.

Da ist das Auftaktduell am Samstag für die Ehinger U19 um Trainer Haris Slatina von immenser Bedeutung: Gastgeber Young Boys Reutlingen ist Zwölter, mit fünf Punkten mehr als die TSG (7) ebenfalls noch lange nicht in Sicherheit. Ein wegweisendes Kellerduell also. Die Ehinger A-Junioren jedenfalls tankten in Freundschaftsspielen auf Landesebene viel Selbstvertrauen, besiegten Griesingen, Lauterach und Achstetten hoch und nur mit jeweils einem Gegentor. Gerade auf eine verbesserte Defensivarbeit wird es stark ankommen, hat die U19 der TSG mit 52 Gegentoren die meisten in Saisonhälfte eins kassiert.

Kurve gut gekriegt

Beim Heimspielauftakt gegen den TSV Neu-Ulm will die U-17-Auswahl um Chefcoach Matthias Zok und Co-Trainer Hans Gramlich gleich punkten. „Wir sind guter Dinge, können aus den Vollen schöpfen und sind diesmal stärker als im Hinspiel“, sagt Zok zuversichtlich. Die 17 Jungs hätten gut mitgezogen, zuletzt gab es eine teambildende Maßnahme mit zwei Tests in Stuttgart, Übernachtung in Schwäbisch Hall und einem Besuch beim VfB-Spiel gegen Hannover. Die Testergebnisse fielen nach einem holprigen Start letztlich positiv und zufriedenstellend aus: „Wir haben die Kurve gut gekriegt“, meint Zok. Man wolle im Kampf gegen den Abstieg andere Teams mit reinziehen, denn Wangen habe sich stabilisiert und sei kein Punktelieferant mehr. „Es wird am Ende eng“, lautet seine Prognose.

Zum Team stießen der aus Bosnien stammende, begabte Eldi Husic, Jahrgang 2003, der schon bei der U19 mitspielte. Als Verstärkung im Sturm wurde Dominik Piknev geholt, neuer Torspieler ist Trainer-Sohnemann Malwin Zok und auch mit Kevin Treß wurde man einig (alle SSV Ulm 1846 Fußball). Vom SC Pfullendorf wechselte Kristian Nesic an die Donau.

Info Die C-Junioren spielen am 16. März in der Landesstaffel 4 beim VfB Friedrichshafen ihr erstes Rückrundenspiel.