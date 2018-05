Fußball-Landesliga TSG gewinnt Aufsteiger-Duell

Roland Flad

Das Hoch bei der TSG Ehingen geht weiter. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Eschach ließ die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker gestern Abend einen 4:2-Sieg beim TSV Heimenkirch folgen. Zwei wichtige Siege dürfen die Ehinger damit also feiern, wichtig nicht nur im Kampf um den Liga-Verbleib, sondern auch gegen unmittelbare Konkurrenten im Keller. „Das war ein verdienter Sieg für uns“, sagte Schlecker.

So kann es weiter gehen, wenn am kommenden Samstag der SV Oberzell zum letzten Heimspiel der TSG nach Ehingen kommt, und die Ehinger eine Woche später beim TSV Berg die Saison beenden. Aber zunächst mal zum am Ende klaren 4:2 (3:1)-Auswärtssieg der Ehinger gestern Abend beim TSV Heimenkirch.

Im Duell der Aufsteiger erwischte allerdings der Gastgeber den besseren Start. Der TSV Heimenkirch ging nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Kapitän Markus Hutterer nutzte seinen Freiraum und verlängerte den Ball nach einem Freistoß von der halbrechten Seite an den langen Pfosten (15.).

Die TSG Ehingen steckte den frühen Schock jedoch ziemlich schnell weg. In der 27. Minute drückte Maximilian Schulz eine Flanke über die Torlinie und vier Minuten später feierte Matthias Soukup den Treffer zur 2:1-Führung. Er schloss einen Konter über die rechte Seite nach einem diagonalen Pass in den 16er souverän ab. Schulz und Soukup bejubelten gestern Abend jeweils ihre ersten Saison-Tore.

Ehingen blieb weiter am Drücker und noch vor dem Pausen-Pfiff sorgte Valentin Gombold dank seiner Kopfball-Stärke für den 3:1-Vorsprung der Gäste. Gombold war nach 35 Minuten für den angeschlagenen Julian Guther gekommen, der vor dem Heimenkircher 1:0 schon eine Torchance besaß.

Nach der Pause blieb Ehingen im Spiel, wenngleich Heimenkirch auf den Anschlusstreffer drängte, der schließlich Lukas Selig mit dessen 5. Saison-Tor gelang (73.). Es folgten weitere gute Möglichkeiten für die Gastgeber: Stefan Bergsteiners Kopfball landete jedoch am Ehinger Torpfosten (78.), auch Niklas Kirchmann vergab eine Großchance (79.).

Das Zittern der Ehinger hatte ein Ende, nachdem Gombold einen der Gäste-Konter perfekt mit einem Flachschuss zum 4:2 abschloss (85.). „Unsere Chancenauswertung war richtig gut“, sagte Roland Schlecker. Seine Mannschaft habe einfach weiter gemacht und sei kompakt gestanden. Außerdem haben die Ehinger die Zweikämpfe mutig angenommen.

Ehingen schob sich auf Platz 13 vor und ist punktgleich mit Kehlen, Weingarten und Balingen II.

Heimenkirch - TSG Ehingen 2:4 (1:3): 1:0 Hutterer (15.), 1:1 Schulz (27.), 1:2 Soukup (31.), 1:3, 2:4 Gombold (45., 85.), 2:3 Selig (73.).

Ehingen: Vonnier, Miller, Post, Mrochen, Schmid, Soukup, Cini (68. James), Schulz (50. Majewski), Degen, Topolovac (71. Steudle), Guther (35. Gombold).