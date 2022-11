In Riedlingen spielte die TSG Ehingen unentschieden, in Weiler gelang ihr sogar ein Sieg und in Laupheim musste Ehingen trotz einer ganz starken Leistung in letzter Sekunde noch eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Es scheint, als ob die Ehinger in der Fremde besser klarkommen als vor heimischer Kulisse. ...