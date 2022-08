So schnell kann es gehen: Am Wochenende ärgerte sich die TSG Ehingen beim 1:1 in Nusplingen über zwei verlorene Punkte , zwei Tage später freute sich der Landesliga-Aufsteiger über das 1:1 zuhause gegen den TSV Eschach. „Dieses Mal war es ein gewonnener Punkt“, sagte Trainer Taner Celik, der ...