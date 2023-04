Vor dem Spiel am Sonntag beim TSV Dotternhausen (15:15 Uhr) macht Taner Celik keinen Hehl daraus, dass seinen Spielern ein Sieg richtig guttun würde. Seit Anfang Dezember hat die TSG Ehingen kein Landesligaspiel mehr gewonnen und in diesem Jahr noch keinen Punkt geholt. „Selbstvertrauen ist so gu...