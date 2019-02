Fußball TSG Ehingen kommt in Fahrt

Ehingen / mgl

Die Bezirksliga-Fußballer der TSG Ehingen zogen sich im Testspiel gegen den Landesligisten TSV Blaustein achtbar mit 3:3 aus der Affäre. Moralisch gab es nichts auszusetzen, doch erneut traten Schwächen in der Defensive zutage, die man bis zum Ligastart am 9. März gegen Riedlingen bereinigen sollte. Die frühe Führung von Daniel Topolovac (2.) drehten die Blausteiner innerhalb von sieben Minuten (37., 41., 44.) in eine 3:1-Führung. Dann hatten Matthias Soukup (52.) und erneut Topolovac (68.) die richtigen Antworten. Am Mittwoch (20.30 Uhr) kommt es auf dem Gollenäcker-Kunstrasen zum Duell mit dem Donau/Iller-Bezirksligisten FC Blaubeuren.

Ligakonkurrent TSG Rottenacker setzte sich beim Schützenfest auf eigenem Platz gegen den TSV Blaubeuren (Kreisliga A) mit 6:3 durch. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Timm Walter vor allem in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung. Rottenacker, das als Tabellenvorletzter jäh gegen den Abstieg kämpft, trifft zum Auftakt am 10. März auf die SF Hundersingen.

Nur VfL-Frauen erfolglos

Bei den Frauen verlor Landesligist VfL Munderkingen auf eigenem Platz mit 0:2 gegen Blau-Weiß Bellamont (Regionenliga 6). Die Gegentore fielen anfangs beider Halbzeiten. Die Mannschaft von Trainer Manuel Saile sucht weiter nach ihrer Form. Der Abstiegskampf könnte schlecht ausgehen. Ligakonkurrent SG Altheim gewann dank einer starken Anfangsphase beim SV Reinstetten (Reg. 6) mit 2:1. Tanja Kottmann (1.) und Ronja Braun (5.) überraschten den Gegner. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer (52.) war schon das Pulver verschossen. Der SV Granheim besiegte die SGM Albeck/Ballendorf (Reg. 3) souverän mit 3:0 und ist damit in der Vorbereitungsphase noch ohne Niederlage. Für den Sieg verantwortlich waren Franziska Uhl (37.), Sina Füller (53.) und Tamara de Benedictis (81.).

Testspiele, Männer: FV Schelklingen-Hausen – SV Bremelau (Heute, 19 Uhr), TSV Rißtissen – SF Bronnen (Mittwoch, 19 Uhr), TSV Türkgücü Ehingen – SC Türkgücü Ulm (Mi.,18.30), TSG Ehingen – FC Blaubeuren (Mi., 20.30).