Vier Siege, fünf Unentschieden und 25 Niederlagen – das macht 17 Punkte unterm Strich bei einem Torverhältnis von 48:99. So sehen die nackten Zahlen aus, mit denen die TSG Ehingen nach nur einem Jahr in der Landesliga Staffel 4 wieder den Gang in die Bezirksliga Donau antreten muss. Die Verantwo...