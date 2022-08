Auf Trainer Taner Celik und seine junge Mannschaft kommt eine Mammut-Aufgabe zu, wenn es am Samstag zurück auf die Landesliga-Bühne geht. Die Abstinenz war lang; zuletzt spielten die Ehinger in der Saison 2017/18 in der Landesliga, nachdem sie sich in der Relegation mit drei Erfolgen den Aufstieg ...