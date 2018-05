Fußball-Landesliga TSG bleibt weiter im Rennen

Von Patrick Huss

Das war ein ganz wichtiger Dreier, den Fußball-Landesligist TSG Ehingen am Samstag geholt hat. Gegen den direkten Konkurrenten TSV Eschach, der jetzt auf den letzten Platz zurück gefallen ist, feierten die Ehinger einen 3:0 (1:0)-Erfolg.

Die Partie begann ganz nach Wunsch der Gastgeber. In der 2. Spielminute gab es Eckball für die TSG. Der Ball kam in den Fünfmeterraum, die Eschacher samt Torhüter verfielen in einen kollektiven Schlaf und TSG-Kapitän Patrick Mrochen musste freistehend nur den Fuß hinhalten. Die Führung war absolut verdient, denn die Ehinger zeigten in den ersten 20 Minuten guten Tempofußball. Vor allem über die Außenpositionen waren die Gastgeber gefährlich – links wirbelte Raphael Ulrich und rechts sprintete Narciso Filho mehrmals durch. Zudem über Standards, so beispielsweise in der 12. Minute, als der Ball nur um Millimeter das Tor verfehlt hatte.

Ab der 25. Minute kamen die Gäste besser ins Spiel – die TSG zog sich zunehmend zurück. „Wir hatten da Probleme, die Lücken zuzulaufen“, analysierte Trainer Roland Schlecker. Eschachs Benedikt Böning und Tobias Weiß hatten in diesem Spielabschnitt die besten Einschusschancen, doch die TSG-Abwehr konnte die Schüsse abblocken. In der 39. Minute musste Julian Guther vorzeitig ausgewechselt werden, für ihn kam Valentin Gombold. Nur eine Minute später hatte Eschach die bis dato beste Chance, als Christoph Halder nach einem Eckball hoch aufs Tor schoss – TSG-Schlussmann Patrick Vonnier parierte mit einer Faust glänzend. Narciso Filho stand wieder eine Minute später im Mittelpunkt, als er nach einem Zweikampf unglücklich auf die vom Laupheim-Spiel lädierte Hand fiel. Es sah zunächst so aus, als könnte der schnelle Stürmer nicht weitermachen, doch Mannschaftsarzt Schenzle hatte in der Halbzeitpause bandagiert, Filho spielte noch bis zur 80. Minute weiter. Die nächste Hiobsbotschaft kam nach der Pause von Raphael Ulrich, der mit Leistenproblemen (56.) raus musste. Schlecker brachte mit Kristof Majewski einen A-Jugendlichen, der kurz nach seiner Einwechslung die große Chance zum 2:0 hatte, als zwei Eschacher sich im Strafraum nicht einig waren und Majewski alleine vor dem Torhüter scheiterte. Nach dieser Chance flachte die Partie nochmals merklich ab. Besonders von den Gästen kam angesichts der Tabellensituation viel zu wenig.

Die Ehinger wollten jetzt spürbar auf 2:0 erhöhen. So hatte in der 74. Minute Matthias Soukup auf Ismael Cini geflankt. Seinen wuchtigen Kopfball konnte der Eschacher Schlussmann gerade noch zur Ecke parieren. „Die Einwechslung von Marc Steudle war eigentlich aufgrund seines Trainingrückstandes noch nicht geplant“, sagte Schlecker. Doch Steudle brachte sofort neuen Wind ins Angriffsspiel und wurde in der 87. Minute seiner Jokerrolle gerecht, als er aus einem Konter heraus den TSV-Torhüter überlupfte. Den 3:0-Endstand besorgte Valentin Gombold (90.+3). „Wir haben die Möglichkeit beim Schopf gepackt“, sagte Schlecker nach der Partie. Jetzt habe man noch alle Chancen und bleibt weiter im Rennen. Eine Niederlage – und die TSG hätte wohl für die Bezirksliga planen können.