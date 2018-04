Frauenfußball Trainerwechsel haben Mannschaften gut getan

Ehingen / Von Maurice Glienke

Zum ersten Mal seit vielen Wochen steht der SV Granheim in der Verbandsliga nicht mehr auf einem der drei letzten Plätze. Grund dafür ist die Serie von vier Spielen ohne Niederlage, eingeleitet durch den neuen Trainer Steffen Kemedinger. Mit kämpferisch starken Leistungen bewegte sich der SVG in der Tabelle immer weiter nach oben. Doch die nächste schwere Aufgabe steht an. Bei der spielstarken Mannschaft des TSV Lustnau gilt es auf dem dortigen Kunstrasen weiter alles rauszuholen. „Spielerisch sehe ich noch Verbesserungsbedarf bei meinem Team im Aufbauspiel, ansonsten gilt es an die letzten Spiele anzuknüpfen“, sagte Kemedinger. Der Aufsteiger steht auf Platz drei und hält sich dort wacker trotz der schweren Verletzung der besten Torschützin Isabell Schmidt-Muniz.

In der Landesliga hofft der VfL Munderkingen auf eine Überraschung, um weiter im Rennen um den Klassenerhalt dabei zu bleiben. Mit Platz neun steht Trainer Christian Zittrell mit dem VfL so gut wie noch nie in dieser Saison da. Die schwere Auswärtsaufgabe beim SC Unterzeil-Reichenhofen soll erneut mit einer couragierten Taktik angegangen werden. Denn in der Rückrundentabelle steht Munderkingen nur knapp hinter dem Team, das schon seit Jahren an die Tür der Verbandsliga anklopft. Seit der Winterpause verbesserte Christian Zittrell sein Team in allen Belangen. Es stellt mittlerweile die drittbeste Defensive der Liga – offensiv läuft es auch besser.

Spitzenreiter in Torlaune

Zum Derby in der Regionenliga kommt es zwischen der SG Altheim und der SG Griesingen. In der Rückrunde scheinen die Griesingerinnen so gar nicht in Fahrt zu kommen. Früher war nach dem Jahreswechsel der Klassenerhalt immer eingetütet. Doch bislang ist es personell außerordentlich schwierig für Trainer Alexander Knapp. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz in dieser ausgeglichenen Liga beträgt nur fünf Zähler. Deshalb hoffen die Gäste auf einen guten Auftritt wie im Hinspiel, als sie die Partie lange im Griff hatten und trotzdem die Punkte abgeben mussten.

Die SG Altheim hatte nur mit kleinen Problemen zu kämpfen, doch mittlerweile läuft es auch in der Offensive wieder. Beim 5:0-Erfolg zuletzt über den FC Rottenburg zeigte sich der zweitbeste Angriff der Liga wieder in Torlaune. Auch defensiv steht die SGA von Trainer Gerhard Kottmann stabil und blieb zweimal ohne Gegentor. Bei der Konstanz, die der Verfolger SGM Bad Saulgau an den Tag legt, dürfen sich die Altheimerinnen jedoch keinen Fehler leisten, um nicht von der Spitze gestoßen zu werden. In der Bezirksliga geht es für den SV Granheim II zum Tabellendritten FV Weithart. Der hegt noch berechtigte Hoffnungen auf die Relegation, gleichzeitig will Granheim aber den Abstieg verhindern; wofür es aber mehr Torgefahr braucht.

Die SGM Munderkingen/Unterstadion ist beim Tabellenschlusslicht SV Sigmaringen zu Gast und kann mit einem Erfolg einen großen Schritt Richtung Nichtabstieg machen. Zu unterschätzen ist der Gegner jedoch, auch wenn für den SVS bisher noch kein Punkt auf dem heimischen Kunstrasen heraussprang.

Notgedrungen musste die SG Öpfingen eine Pause einlegen, weil der Gegner, SV Uttenweiler II, die Partie absagte. Beim Tabellennachbarn SV Unlingen will Coach Hasan Dönmez mit seiner Mannschaft das Punktekonto aufstocken.

Im Kreisliga-Derby zwischen dem BSV Ennahofen und der SG Dettingen am Samstag will Gästetrainer Patrick Baier den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der BSV als heimstarke Mannschaft will dem Favoriten ein Bein stellen und wenn möglich noch im Kampf um Platz zwei eingreifen.