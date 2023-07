Zwischen zwei Partien im WFV-Pokal steht für den SSV Ehingen-Süd ein Testspiel am Dienstagabend (19 Uhr) beim SV Sulmetingen an. Für Trainer Michael Bochtler ist es eine weitere Gelegenheit, die neuen Spieler noch mehr zu integrieren und das bisher etablierte Spielsystem zu verfestigen. „Man me...