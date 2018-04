Fußball Talente fürs Tor gesichtet

Neufra / Roland Flad

Gut angekommen ist auch der zweite so genannte Torspielertag, den die ProKeeper Akademie Oberschwaben für junge Torwart-Talente veranstaltet hat. Das Camp am Samstag in Neufra war mit 40 Teilnehmern schnell ausgebucht gewesen. Der nächste Torspielertatg findet am Sonntag, 15. April, in Biberach statt.

„Die Resonanz im vergangenen Jahr war so groß, dass wir uns entschlossen, die Torspielertage fortzusetzen“, sagt Thomas Deutsch. Er und sein Bruder Hubert Deutsch sind die Initiatoren der Torhüter-Stiftung. Zusammen mit ihrem sportlichen Leiter, Marian Fedor, wollen sie junge Torhüter-Talente fördern und ihnen über ihre gemeinnützige Plattform eine Ausbildung anbieten. Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 15 Jahren können sich den Prüfungen stellen.

Am vergangenen Samstag fand der erste Torspielertag des Jahres auf dem Kunstrasenplatz des FV Neufra statt. „Auf Kunstrasen sind die Bedingungen am besten, auch wenn mal das Wetter schlechter ist“, sagt Hubert Deutsch. Die 40 Plätze waren schnell vergriffen, wie er schmunzelnd ergänzte. Die Buben und Mädchen erhalten bei einer Startgebühr von 80 Euro nicht nur die komplette Verpflegung gestellt, sondern auch eine Ausrüstung mit Trainingsshirt, Hose und Handschuhen.

Geübt wurde in zehn Vierergruppen. An den Stationen führten erfahrene Torhüter aus Oberschwaben Regie und Buch über die Punkte, die es bei den praktischen Übungen zu erzielen galt. „An jeder Station werden zwischen null und drei Punkte vergeben“, sagt Thomas Deutsch, „und am Schluss wird zusammengezählt.“ Manche Übungen, bei denen es beispielsweise um Spielverständnis und Ballkontrolle geht, werden doppelt bewertet. Aber auch ein Wettkampf von eineinhalb Stunden fließt in die Bewertung ein.

Nach der etwa zweistündigen Praxis am Vormittag wird gemeinsam zu Mittag gegessen. Es folgte ein Vortrag von Dennis Rudel (zuletzt FC Union Berlin), ehe es in neuen Gruppen mit neuen Übungseinheiten wieder auf den Platz ging. Aus der Ehinger Region waren am Samstag der Öpfinger Schlussmann Steffen Lehmann, der Ex-Biberacher Keeper Matthias Grab und die Ehingerin Melanie Geiselhart (SV Alberweiler) als Coach jeweils an einer Station vor Ort. Bei Melanie Geiselhart ging es um das Thema Koordination, „Matze“ Grab betreute einen so genannten Rebounder, bei dem die Reaktionsfähigkeit der jungen Talente getestet wurde, und an Steffen Lehmanns Station drehte sich alles um Koordination mit Ballfangen.

Info Weitere Informationen unter www.proka-oberschwaben.de