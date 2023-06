Als der Schlusspfiff in Allmendingen ertönte, fiel von den Spielern des SV Niederhofen und seinen Fans eine große Last ab. Die spannende Saison mit dem engen Titelrennen in der Kreisliga B1, bei dem der SVN knapp das Nachsehen gegenüber Meister SGM Emerkingen/Ehingen-Süd hatte , ging doch noch mi...