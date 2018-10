Fußball Süd will seine positive Serie weiter ausbauen

Kirchbierlingen / Roland Flad

Nach dem erkämpften 3:2-Erfolg in Neckarrems gilt es nachzulegen und auch daheim gegen den Aufsteiger SV Breuningsweiler zu punkten. Mit einem Heimsieg heute (15.30 Uhr) will der SSV Ehingen-Süd sich weiter im oben Tabellendrittel festbeißen. „Unser Ziel sind 20 Punkte”, sagt Trainer Michael Bochtler klipp und klar, „das wäre eine gute Quote.” Mit derzeit 17 Zählern nehmen die Kirchbierlinger den guten fünften Tabellenplatz ein.

Ehingen-Süd kann nicht nur mit neuem Selbstvertrauen in den elften Spieltag gehen; der SSV hat auch personell wieder mehr zu bieten. So steht Bochtler mit Timo Barwan wieder einer seiner effektivsten Angreifer zur Verfügung. Barwan hat seit vergangenen Samstag nicht nur seine Rot-Sperre von drei Spielen abgebrummt; der Torjäger hat am Sonntag beim SSV II Spielpraxis gesammelt. „Es war ganz wichtig, dass er wieder in den Wettkampf-Modus kommt, egal gegen wen”, sagte Bochtler. Auch Sturm-Kollege Daniel Haas durfte beim 6:1-Sieg gegen Niederhofen ran. Während Barwan in der Start-Elf zu erwarten ist, dürfte Haas von der Bank kommen.

Von Beginn an wird voraussichtlich auch Hannes Pöschl dabei sein; er hat beschwerdefrei trainiert. Hervorragend trainiert haben auch Semir Telalovic und Aaron Akhabue. Im Zentrum sollen Filip Sapina und Danjel Sutalo die Fäden ziehen. Torhüter Benjamin Gralla, der diese Woche noch krank war, ist ebenfalls dabei. In der Defensive sind Fabian Sameisla, Stefan Hess, Jan Deiss, Timo Kästle sowie Fabio Schenk, Max Vöhringer und Jan-Luca Daur eine Option. Nur Noah Gnandt fällt aus, von den Langzeitverletzten Jonas Guggenmoser, Daniel Maier, Daniel Weber und Lukas Schick mal abgesehen. Überhaupt – und das freut Bochtler am meisten – hat er wieder mehr Leute im Training, was nicht nur den Konkurrenz-Kampf belebt, sondern ihm mehr Möglichkeiten einräumt, zielgerichtet zu trainieren. „Wir wollen jetzt das Erfolgserlebnis von Neckarrems daheim auf den Platz bringen”, sagt Bochtler, der den Gegner noch nicht beobachtet hat. Süd jedenfalls sollte den Meister der Landesliga-Staffel 1, der zwar erst sieben Punkte hat, aber über individuelle Klasse verfügt, nicht unterschätzen. Mit einem Heim-Dreier würde die Schlachtplatte erst recht schmecken.