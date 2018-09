Fußball-Verbandsliga Süd will auf dem Boden bleiben

Helen Weible

Der SSV Ehingen-Süd surft in der Fußball-Verbandsliga auf einer Erfolgswelle. Das 2:1 beim FV Löchgau war erneut ein Beweis für die Ligatauglichkeit der Kirchbierlinger in der zweiten Saison in Württembergs Oberhaus. Zwölf Punkte und Platz zwei im Klassement – Hut ab vor der Leistung des Dorfvereins. Daniel Sutalo und Aaron Akhabue trugen sich am Wochenende in die Torjägerliste ein, Mittelfeldakteur Timo Barwan wurde zum wiederholten Mal in die Fupa-Elf der Woche nominiert. Es läuft.

Rutesheim verliert in Laupheim

Ob es im nächsten Heimspiel am Samstag den nächsten Sieg gibt? Süds Trainer Michael Bochtler und Michael Turkalj warnen vor zu viel Euphorie. Die Gäste des SKV Rutesheim gehören trotz der 0:1-Niederlage zuletzt bei Olympia Laupheim noch zur Spitzengruppe der Verbandsliga. Der Tabellendritte wird den Süd-Kickern alles abverlangen. Noch keine Niederlage und bei 15 Buden nur sechs Gegentore verbuchte Tabellenführer Dorfmerkingen. Die Sportfreunde schickten den FC 07 Albstadt mit einer 5:1-Packung wieder nach Hause. Defensiv kann mit Dorfmerkingen nur der VfB Neckarrems mithalten. Allerdings gehen drei der insgesamt sechs Gegentore auf das Konto der TSG Tübingen. Die bügelten die Remsecker am siebten Spieltag mit 3:0 nieder. Zur Erinnerung: Süd schlug die Tübinger Ende August mit 3:2. Und sonst so? Calcio Leinfelden-Echterdingen patzte erneut gegen einen Aufsteiger. Mit einem 1:1 beim VfL Nagold verschenkten die Stuttgarter wertvolle Punkte.

Im Landesliga-Derby zwischen dem FV Biberach und dem SV Ochsenhausen gingen die Biberstädter mit 3:0 als Sieger hervor und behaupten Tabellenplatz eins vor dem TSV Berg. Der FV Altheim feierte einen 2:1-Sieg gegen die TSG Balingen II.